- Home
- Entertainment
- హీరోగా తొలి సినిమాకే లోకేష్ కనగరాజ్ కి రికార్డ్ రెమ్యునరేషన్.. స్టార్ హీరోల రేంజ్ లో, ఎన్ని కోట్లో తెలుసా ?
హీరోగా తొలి సినిమాకే లోకేష్ కనగరాజ్ కి రికార్డ్ రెమ్యునరేషన్.. స్టార్ హీరోల రేంజ్ లో, ఎన్ని కోట్లో తెలుసా ?
తమిళ సినిమాల్లో స్టార్ డైరెక్టర్గా వెలుగొందుతున్న లోకేష్ కనగరాజ్ ఇప్పుడు హీరోగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. తన తొలి సినిమాకి ఆయన ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారో చూద్దాం.
'మానగరం' సినిమాతో దర్శకుడిగా..
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అద్భుతమైన ఎదుగుదల సాధించిన వారిలో లోకేష్ కనగరాజ్ ఒకరు. ఆయన 'మానగరం' సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. అంతకుముందు ఏ దర్శకుడి దగ్గరా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేయలేదు. బ్యాంకులో పనిచేసే లోకీ, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి, వాటి ద్వారా గుర్తింపు పొంది సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. తొలి సినిమానే విజయం సాధించడంతో, నటుడు కార్తీతో 'ఖైదీ' అనే సినిమాను లోకేష్ తీశారు. ఆ సినిమా కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వడంతో, తమిళ సినిమాలోని టాప్ హీరోలు ఆయన కోసం ఎదురుచూడటం మొదలుపెట్టారు.
స్టార్ హీరోలతో వరుస సినిమాలు
ఆ తర్వాత విజయ్తో 'మాస్టర్' సినిమా తీయడానికి లోకీ కమిట్ అయ్యారు. ఆ సినిమా 2021లో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. తర్వాత కమల్ హాసన్తో 'విక్రమ్', విజయ్తో 'లియో', రజనీతో 'కూలీ' ఇలా వరుసగా మూడు భారీ చిత్రాలను తెరకెక్కించి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో లోకేష్ ఫేమస్ అయ్యారు. ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ అయ్యాయి. ఆయన దర్శకత్వంలో చివరగా వచ్చిన 'కూలీ' సినిమా మాత్రం విమర్శల పరంగా ఫెయిల్ అయింది. దాంతో ఆయన తర్వాత తీయాల్సిన సినిమాలు చేజారిపోయాయి.
హీరోగా రంగంలోకి లోకేష్ కనగరాజ్
దీంతో దర్శకత్వానికి విరామం ఇచ్చి, హీరోగా రంగంలోకి దిగారు లోకేష్ కనగరాజ్. ఆయన హీరోగా పరిచయమవుతున్న తొలి సినిమా పేరు 'డీసీ'. ఈ సినిమాకి అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో లోకేష్ కనగరాజ్కు జోడీగా వామికా గబ్బి నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఇటీవల దీని టైటిల్ టీజర్ విడుదలైంది. దీన్ని బట్టి ఈ సినిమా కూడా యాక్షన్ సీన్లతో నిండి ఉంటుందని తెలిసింది.
రికార్డ్ రెమ్యునరేషన్
ఈ నేపథ్యంలో, హీరోగా నటిస్తున్న తొలి సినిమా కోసం లోకేష్ కనగరాజ్ తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ గురించి ఓ వార్త లీక్ అయింది. దాని ప్రకారం, 'డీసీ' సినిమా కోసం ఆయన రూ.35 కోట్లు తీసుకున్నారట. దీనితో భారతదేశంలోనే అరంగేట్ర సినిమాకి అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న హీరోగా లోకీ రికార్డు సృష్టించారు. ఇందులో హీరోగా నటించడమే కాకుండా, కథ, స్క్రీన్ప్లే, డైలాగ్స్లో కూడా లోకేష్ పాలుపంచుకోవడంతో సన్ పిక్చర్స్ ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఇచ్చినట్టు సమాచారం. చాలా ఏళ్లుగా నటిస్తున్న ధనుష్, శింబు, కార్తీ, శివకార్తికేయన్, సూర్య లాంటి వాళ్లు తీసుకుంటున్న రెమ్యూనరేషన్కి సమానంగా లోకేష్ కనగరాజ్ తొలి సినిమాకే తీసుకోవడం చాలామందిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.