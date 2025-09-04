నయనతార, త్రిష కాదు 100 కోట్లు వసూలు చేసిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా 100 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా ఏదో తెలుసా? త్రిష, నయనతార కాకుండా ఈ ఘనత సాధించిన హీరోయిన్ ఎవరు?
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ చాలా తక్కువ. అలా వచ్చిన అతి కొద్ది వాటిలో విజయం సాధించే చిత్రాల సంఖ్య ఇంకా తక్కువ. కాబట్టి, అలాంటి చిత్రాలు పెద్ద విజయం సాధిస్తే అది ఒక మైలురాయిగానే చూస్తారు. ఆ కోవలో తాజాగా చేరిన చిత్రం లోకా. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చి, విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే మంచి ఆదరణ పొందింది. ప్రస్తుతం, బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక హీరోయిన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఒక చిత్రం 100 కోట్ల వసూళ్ల టార్గెట్ ను అతి తక్కువ టైమ్ లో దాటింది. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించి, మలయాళం లో తెరకెక్కిన ఈసినిమా పాన్ ఇండియాలో సత్తా చాటింది. త్రిష, నయనతార లాంటి సీనియర్ హీరోయిన్లు కూడా సాధించలేని రికార్డ్ ను కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ సాధించింది. లోకా చిత్రానికి తమిళం, తెలుగు వెర్షన్లకు కూడా మంచి ఆదరణ లభించింది. మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. హిందీ వెర్షన్ తాజాగా రిలీజ్ అయ్యింది. అక్కడ కూడా ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభిస్తే ఈ సినిమాకు 500 కోట్ల వసూళ్లు రాబట్టే అవకాశం ఉంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫరర్ ఫిలిమ్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు.
దక్షిణ భారత చిత్రాలలో మహిళా ప్రధాన పాత్రల చిత్రాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా లోకా: పార్ట్ 1 చంద్ర చరిత్ర సృష్టించింది. కీర్తి సురేష్ నటించిన తెలుగు చిత్రం మహానటిని వెనక్కి నెట్టి లోకా ఈ ఘనత సాధించింది. అనుష్క శెట్టి నటించిన అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను కూడా లోకా వెనక్కి నెట్టింది. 2018లో విడుదలైన మహానటి 84.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. లోకా ఇప్పటివరకు 101 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. మహానటిలో కీర్తి సురేష్ కథానాయికగా నటించారు. ఆ చిత్రానికి ఆమెకు జాతీయ అవార్డు కూడా లభించింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల రూపాయల వసూళ్ల మైలురాయిని లోకా చిత్రం అధిగమించింది. మలయాళంలో ఈ ఘనత సాధించిన 12వ చిత్రం 'లోకా'. అంతేకాకుండా, అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన మూడవ మలయాళ చిత్రం కూడా. ఏడవ రోజు 'లోకా' 100 కోట్ల వసూళ్ల మైలురాయిని అధిగమించింది. ఈ జాబితాలో మొదటి రెండు స్థానాల్లో మోహన్ లాల్ చిత్రాలు ఉన్నాయి. మొదటి స్థానంలో 'ఎంపురాన్', రెండవ స్థానంలో 'దుడారమ్'. 'ఎంపురాన్' రెండు రోజుల్లో, 'దుడారమ్' ఆరు రోజుల్లో ఈ ఘనత సాధించాయి. 9 రోజుల్లో ఈ ఘనత సాధించిన ప్రిథ్వీరాజ్ చిత్రం 'ఆడుజీవితం' చిత్రాన్ని వెనక్కి నెట్టి 'లోకా' మూడో స్థానంలో నిలిచింది.