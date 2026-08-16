59 ఏళ్ల నటి ఆవేదన.. ఎప్పుడూ అత్త, అమ్మ, అమ్మమ్మ పాత్రలేనా?
వయసు పెరిగే కొద్దీ నటీమణులకు ఇచ్చే పాత్రలపై ఓ ప్రముఖ నటి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. హీరోయిన్లకు 30 ఏళ్లు దాటగానే వాళ్లను అమ్మ, అమ్మమ్మ పాత్రలకు పరిమితం చేస్తున్నారని, బాలీవుడ్ ఒక నకిలీ పరిశ్రమ అని ఆమె తీవ్రంగా విమర్శించారు.
15
Image Credit : Kitu Gidwani Instagram
వయసు పెరిగితే అంతేనా..
ఒకట్రెండు సీరియల్స్ చేశాక హీరోయిన్లను అక్క, అత్త, అమ్మమ్మ పాత్రలకు పరిమితం చేస్తారని చాలామంది నటీమణులు అంటుంటారు. ఇప్పుడు ఇదే విషయంపై ఓ ప్రముఖ నటి మాట్లాడారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆమె, బాలీవుడ్లో నటీనటులను చూసే తీరును విమర్శించారు.
గూగుల్లో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం ఏసియానెట్ తెలుగు ను మీ ఫ్రిఫర్డ్ సోర్స్ గా ఎంచుకోండి
25
Image Credit : Kitu Gidwani Instagram
బాలీవుడ్ నకిలీ పరిశ్రమ
బాలీవుడ్ సినిమాలు, హిందీ సీరియల్స్లో నటించిన కిటు గిద్వానీ, వయసు పెరిగాక నటీమణులకు దక్కే పాత్రల గురించి, ఈ రంగుల ప్రపంచంలోని వాస్తవాల గురించి మాట్లాడారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె బాలీవుడ్ను 'నకిలీ పరిశ్రమ' అని పిలుస్తూ తన అసంతృప్తిని బయటపెట్టారు.
35
Image Credit : Kitu Gidwani Instagram
సరైన గుర్తింపు దొరకడం లేదు..
బాలీవుడ్ అనేది అస్పష్టమైనది. అది ఎలాంటి నియమాలు లేని పరిశ్రమ. ఇక్కడ కళాకారుల ప్రతిభకు సరైన గుర్తింపు దొరకడం లేదని కిటు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళలకు మంచి పాత్రలు తగ్గిపోతున్నాయి. మేం ఎప్పుడూ అత్త, అమ్మ పాత్రలే చేయాలనుకోం. కామెడీ, యాక్షన్ లాంటి పాత్రల్లో నటించాలని కోరుకుంటాం అని ఆమె అన్నారు.
45
Image Credit : Kitu Gidwani Instagram
30 ఏళ్లు రాగానే అమ్మ పాత్రలు ఇస్తున్నారు..
ఇక బుల్లితెర గురించి కూడా కిటు గిద్వానీ మాట్లాడారు. నటీమణులకు 30 ఏళ్లు రాగానే వాళ్లను అమ్మమ్మ పాత్రలకు మార్చేస్తారు. వాళ్ల ముఖంలో వయసు పైబడిన ఛాయలు కనిపించకపోయినా సరే, అలాంటి పాత్రలే ఇస్తారు. ఇది చాలా విచిత్రమైన, నియమాలు లేని పరిశ్రమ అని ఆమె అన్నారు.
55
Image Credit : Kitu Gidwani Instagram
40 ఏళ్లు కష్టపడాల్సి వస్తోంది ..
బాలీవుడ్ ఒక నకిలీ పరిశ్రమ. ఇక్కడ అస్పష్టమైన నిబంధనలతో పనులు జరుగుతాయి. హాలీవుడ్లో ఉన్న 'స్క్రీన్ యాక్టర్స్ గిల్డ్' లాంటిది మన దేశంలో లేదు. 10 ఏళ్లు పనిచేశాక, వచ్చే 10 ఏళ్లు రాయల్టీ డబ్బుతో బతకగలగాలి. కానీ ఇక్కడ 40 ఏళ్లు కష్టపడాల్సి వస్తోంది అని కిటు గిద్వానీ చెప్పారు.
Latest Videos