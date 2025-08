విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన `కింగ్డమ్‌` మూవీ రెండు రోజుల క్రితమే ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. పాజిటివ్‌ టాక్‌తో సినిమా రన్‌ అవుతుంది. (`కింగ్డమ్‌ రివ్యూ) ఆడియెన్స్ ని బాగా అలరిస్తోంది. దీంతో మొదటి రోజు ఈ మూవీ మంచి కలెక్షన్లని రాబట్టింది. ఫస్ట్ డే ఏకంగా విజయ్‌ దేవరకొండ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ ని వసూలు చేసింది. సుమారు. రూ.39కోట్ల గ్రాస్‌ రాబట్టినట్టు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

The King’s arrival has created havoc 🔥



𝗢𝗻 𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆 𝗧𝗵𝘂𝗿𝘀𝗱𝗮𝘆 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲, 𝗗𝗮𝘆 𝟭 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀 𝗶𝘀 ~ 𝟯𝟵 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲𝘀+ 💥💥



A true display of the hysteria created among the audience ❤️‍🔥❤️‍🔥#BoxOfficeBlockbusterKingdom… pic.twitter.com/JsF8qidrrx

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 1, 2025