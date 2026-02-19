- Home
Varanasi: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు `వారణాసి`లో మరో స్టార్ హీరో.. విక్రమ్ నో చెప్పిన పాత్రలో కనిపించేది ఎవరంటే?
Varanasi: రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా రాబోతున్న భారీ చిత్రం 'వారణాసి'. ఈ సినిమాలో విక్రమ్ వద్దనుకున్న ఒక కీలక పాత్ర కోసం మరో మాస్ హీరోని ఫైనల్ చేశారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
వారణాసిలో మరో స్టార్ హీరో?
మహేష్ బాబు హీరోగా రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న `వారణాసి` చిత్రంలో సుదీప్ నటించబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఈ పాత్రను మొదట చియాన్ విక్రమ్కు ఆఫర్ చేయగా, ఆయన తిరస్కరించడంతో ఇప్పుడు మరో స్టార్ హీరో నటించబోతున్నారట. ఆ పాత్ర కోసం మరో బిగ్ స్టార్ని దించబోతున్నారట.
`వారణాసి`లో కిచ్చ సుదీప్
గతంలో రాజమౌళి తీసిన 'ఈగ' సినిమాలో సుదీప్ విలనిజం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ సినిమాతోనే సుదీప్కు పాన్-ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత 'బాహుబలి'లో కూడా సుదీప్ ఒక చిన్న గెస్ట్ పాత్రలో కనిపించారు. ఇప్పుడు మహేష్ బాబుతో తీస్తున్న ఈ యాక్షన్అడ్వెంచర్ `వారణాసి` చిత్రంలో సుదీప్కు చాలా పవర్ఫుల్ పాత్ర ఇచ్చారని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
వారణాసి కేంద్రంగా `వారణాసి` మూవీ ?
వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా కథ వారణాసి, కాశీ నేపథ్యంలో సాగుతుందట. కథలో సుదీప్ పాత్ర ఒక పెద్ద మలుపునకు కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. రాజమౌళి తండ్రి విజయేంద్ర ప్రసాద్ ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన కథను సిద్ధం చేశారు. హంపి, వారణాసి వంటి చారిత్రక ప్రదేశాల్లో షూటింగ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. వారణాసి షెడ్యూల్లో కిచ్చా సుదీప్ పాల్గొంటారని ప్రస్తుత సమాచారం.
ఇండియా బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ `వారణాసి`
`వారణాసి`లో కిచ్చ సుదీప్ నటించబోతున్నారనే వార్తతో ఇటు సుదీప్ అభిమానులతోపాటు మహేష్ అభిమానులు కూడా ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు. ఒకవేళ సుదీప్ ఈ సినిమాలో నటిస్తే, ఇది సౌత్ ఇండియాలోనే అతిపెద్ద మల్టీస్టారర్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. 'ఇండియానా జోన్స్' తరహాలో సాగే ఈ అడ్వెంచర్ సినిమాకు సుదీప్ గంభీరమైన వాయిస్, నటన ప్లస్ పాయింట్ అవుతాయనడంలో సందేహం లేదు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోన్న ఈ మూవీలో మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ రోల్ చేస్తున్నారు. గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.