నయనతార కు పోటీగా మరో హీరోయిన్, మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2 కోసం డైరెక్టర్ సెంటిమెంట్
దర్శకుడు సుందర్ సి దర్శకత్వంలో, నయనతార నటిస్తున్న 'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2' సినిమాలో సెంటిమెంట్ కోసమే ఒక ప్రముఖ నటితో సుందర్ సి డ్యాన్స్ చేయిస్తున్నారని అంటున్నారు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2
కొన్ని నెలల క్రితం, నిర్మాత ఐసరి గణేష్ సుమారు 1 కోటి ఖర్చుతో సెట్ వేసి 'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2' సినిమా పూజ చేశారు. 'మూక్కుత్తి అమ్మన్' మొదటి భాగాన్ని నటుడు, దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్ట్ చేశారు. కానీ ఆయన ఇప్పుడు 'కరుప్పు' సినిమాతో బిజీగా ఉండటంతో, 'అరణ్మనై' సిరీస్తో 100 కోట్లు వసూలు చేసిన సుందర్ సి దర్శకత్వంలో 'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2' తీయాలని ఐసరి గణేష్ నిర్ణయించుకున్నారు.
నయనతార తో గొడవ
నయనతారను అమ్మవారిగా పెట్టి సుందర్ సి చెప్పిన కథ నచ్చడంతో... కూతురి పెళ్లి పనులు పక్కన పెట్టి మరీ, మధ్యలోనే ఐసరి గణేష్ ఈ సినిమా షూటింగ్కు పూజ చేశారు. ఈ సినిమా షూటింగ్లో నయనతార సుందర్ సిని గౌరవించలేదని, అందుకే ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వచ్చాయని వార్తలు వచ్చాయి. తర్వాత ఈ వార్తలన్నీ పుకార్లేనని ఖుష్బూ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2 క్లైమాక్స్
'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2' సినిమా షూటింగ్ చాలా వేగంగా జరిగి ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకుంది. క్లైమాక్స్ సీన్ను చెన్నై ఈసీఆర్ ప్రాంతంలో సుందర్ సి చిత్రీకరిస్తున్నారు. సాధారణంగా సుందర్ సి తీసే దెయ్యం సినిమాల్లో క్లైమాక్స్ చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. ఈ సినిమా కూడా అంతే. పెద్ద సెట్ వేసి, జాతర లాగా వెయ్యి మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో చివరి సీన్లు తీస్తున్నారట.
సుందర్ సి సెంటిమెంట్
ఇంకా సెంటిమెంట్గా ఈ సినిమాలో, తన భార్య, నటి అయిన ఖుష్బూతో డ్యాన్స్ చేయించాలని సుందర్ సి ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమాలో నయనతార ఉన్నా... ఖుష్బూతో డ్యాన్స్ చేయించాలనే పట్టుదలతో ఆమె కోసమే ఒక పాటను పెట్టారట సుందర్ సి. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపక్ అవుతోంది. అరణ్మనై 4లో సిమ్రాన్, ఖుష్బూ కలిసి స్పెషల్ అప్పియరెన్స్లో డ్యాన్స్ చేశారు.
మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2 రిలీజ్
ఇప్పటివరకు నయనతార హీరోయిన్గా చేసిన సినిమాల కన్నా చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్తో ఈ సినిమా తీస్తున్నారు. ఇందులో నయనతారతో పాటు మీనా, రెజీనా లాంటి చాలా మంది నటిస్తున్నారు. 'మూక్కుత్తి అమ్మన్ 2' సినిమాను తమిళంతో పాటు ఇతర భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.