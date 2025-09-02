కేతమ్మ టాలెంట్ కు ఫిదా అయిన డైరెక్షన్, అగ్నిపరీక్ష నుంచి సినిమా అవకాశం
సామాన్యులకు బిగ్ బాస్ లోకి తీసుకునే ఉద్దేశ్యంతో అగ్ని పరీక్ష ద్వారా సెలక్షన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు టీమ్. ఈక్రమంలో నల్గొండ కేతమ్మ బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లకముందే సినిమా అవకాశాన్ని సాధించింది. అగ్నిపరీక్ష స్టేజ్ మీదనే ఆమెకు ఓ డైరెక్టర్ గోల్డెన్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు.
తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ 9కు సంబంధించి కామనర్స్కి అవకాశం కల్పించేందుకు నిర్వహిస్తున్న ‘అగ్నిపరీక్ష’ కాంటెస్ట్ ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన కేతమ్మ, తన ప్రతిభతో ప్రేక్షకుల జడ్జీలను కూడా ఆకట్టుకుంది. బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఆమె ఎంట్రీ ఖరారు కాకపోయినా, నటిగా మాత్రం తొలి అవకాశాన్ని అగ్నిపరీక్ష వేదికగా అందుకుంది.
బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష కోసం ఇటీవల జరిగిన ఎపిసోడ్లో దర్శకుడు జాగర్లమూడి క్రిష్ స్పెషల్ గెస్ట్గా హాజరయ్యారు. సెప్టెంబర్ 5న విడుదలవుతున్న తన కొత్త చిత్రం ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అగ్నీపరీక్ష ఈవెంట్ కు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా క్రిష్, కంటెస్టెంట్ల ప్రతిభ దగ్గరుంచి చూశారు. యాంకర్ శ్రీముఖి మీకు ఈ కంటెస్టెంట్ స్ లో ఎవరు బాగా అనిపించారు అని అడిగిన ప్రశ్నలకు స్పందిస్తూ, "నికితా బాగా నచ్చింది," అని పేర్కొన్నారు. అలాగే మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్ హెయిర్ స్టైల్ను ప్రశంసించారు.
ఈ ఎపిసోడ్లో నవదీప్, కొత్త కంటెస్టెంట్లకు ఓ డేర్ టాస్క్ ఇచ్చారు. ‘‘ఎవరైనా నా ముఖంపై నీళ్లు చల్లాలి’’ అని అన్నారు. అయితే ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో దర్శకుడు క్రిష్ స్పందిస్తూ, ‘‘నేను కంటెస్టెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా నీళ్లు చల్లేవాడిని,’’ అన్నారు. ఇప్పటికే పలువురు ప్రేక్షకుల దృష్టిలోకి వచ్చిన నల్గొండ కేతమ్మ, ఈ సందర్భంలో తన జీవితంలో ఎదురైన కష్టాల్ని ఒక పాట రూపంలో వివరించారు. ఆమె గాత్రం, భావప్రకటనలు చూసి చలించిపోయిన క్రిష్, "మీకు ఇష్టం ఉంటే నా తదుపరి సినిమాలో ఓ చిన్న పాత్ర కోసం తీసుకుంటాను" అని చెప్పారు. ఈ మాట విన్న కేతమ్మ కంట్లో ఆనందబాష్పాలు వెల్లివొచ్చాయి.
దర్శకుడు క్రిష్ కేతమ్మను ఉద్దేశించి, "మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ భేషజాలు లేకుండా ఆటని ఆటలా ఆడుతున్నారు. ఈ కంటెస్టెంట్లలో మీరు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్నారు" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు.కేతమ్మకు నటనపై ఉన్న ఆసక్తి, ఆమె పాటల ద్వారా వ్యక్తపరిచిన జీవిత అనుభవాల వల్ల ఆమె ఈ అవకాశాన్ని అందుకోగలిగింది. బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెడతారా లేదా అనేది ఇంకా తెలియదు కానీ, క్రిష్ తదుపరి సినిమాలో ఆమె కనిపించనుంది అనే విషయం మాత్రం ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయింది.
ఈ సందర్భంగా బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది మంచి ప్లాట్ఫామ్గా మారిందని చెప్పవచ్చు. కేతమ్మకు ఈ అవకాశం రావడంతో, నవదీప్ కూడా ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. కేతమ్మకు సినిమా అవకాశం రావడం సంతోషం అన్నాడు. క్రిష్ నాకు మంచి స్నేహితుడు, ఆయన నెక్ట్స్ సినిమాలో నీకు సరిపోయే పాత్ర ఉంది. ఆ విషయం నాకు కూడా తెలుసు. నేను అది గుర్తు చేస్తాను. అప్పటి నువ్వు బిజీ అయితే నేను నీకు మేనేజర్ గా ఉండి, నీ డేట్స్ నేనే స్వయంగా చూస్తాను అని నవదీప్ అన్నారు. దాంతో కేతమ్మ కన్నీరు పెట్టారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష నుంచి కేతమ్మ ఎలిమినేట్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. మరీ ఏం జరిగిందో చూడాలి.