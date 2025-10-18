దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తో స్టార్ హీరోయిన్ రొమాన్స్ ? దిల్ రాజు ప్లానింగ్ మామూలుగా లేదుగా
బలగం వేణు దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు నిర్మించబోయే ఎల్లమ్మ చిత్రంలో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా నటించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మూవీలో హీరోయిన్ కూడా ఫిక్స్ అయిందట.
ఎల్లమ్మలో హీరోగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్
టాలీవుడ్లో మ్యూజిక్ సెన్సేషన్గా పేరు తెచ్చుకున్న దేవిశ్రీప్రసాద్ (DSP) ఇప్పుడు నటుడిగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారని వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న “ఎల్లమ్మ” చిత్రంలో దేవిశ్రీప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో నటించబోతున్నారని సమాచారం. ఈ వార్తలు కొన్ని రోజులుగా సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అయితే ఇప్పటివరకు దిల్ రాజు లేదా సినిమా యూనిట్ అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వలేదు.
దేవిశ్రీతో కీర్తి సురేష్ రొమాన్స్
తాజాగా టాలీవుడ్ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా జాతీయ అవార్డు గ్రహీత కీర్తి సురేష్ ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇదే పాత్రకు ముందు సాయి పల్లవిను పరిశీలించినప్పటికీ, ఆమె ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకుంది. దీంతో దిల్ రాజు, ఎల్లమ్మ టీమ్ కీర్తి సురేష్ పేరును పరిశీలిస్తున్నారని తెలిసింది.
బలగంతో గుర్తింపు పొందిన వేణు
సినిమా వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, దిల్ రాజు, దర్శకుడు వేణు ఎల్డండి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు. ఎల్లమ్మ సినిమా కాస్ట్ అండ్ క్రూ వివరాలు త్వరలో ప్రకటించనున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.వేణు ఎల్డండి, “బలగం” సినిమాతో దర్శకుడిగా ఆకట్టుకుని, తన ప్రత్యేకమైన కథనం, భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాడు. ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కబోతున్న ''ఎల్లమ్మ” కథా నేపథ్యం ప్రస్తుతం గోప్యంగా ఉంచారు. ఈ చిత్రం దేవిశ్రీప్రసాద్ నటుడిగా మారబోయే తొలి ప్రాజెక్ట్ కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
విజయ్ దేవరకొండ సరసన కీర్తి సురేష్
ఇదిలా ఉంటే, కీర్తి సురేష్ ప్రస్తుతం దిల్ రాజు బ్యానర్లో మరో ప్రాజెక్ట్ **“రౌడీ జనార్ధన్”**లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఆమె విజయ్ దేవరకొండకు జోడీగా నటిస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ ఇటీవల ప్రారంభమైంది.
నితిన్ నటించాల్సిన సినిమా
ఎల్లమ్మ సినిమాలో కీర్తి సురేష్, దేవిశ్రీప్రసాద్ జంటగా నటిస్తే, ఇది అభిమానులకు కొత్త కాంబినేషన్ అవుతుంది. కీర్తి ఇప్పటికే సీరియస్, ఎమోషనల్ రోల్స్తో పాటు గ్లామరస్ పాత్రల్లో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. వాస్తవానికి ఎల్లమ్మ చిత్రంలో హీరోగా నితిన్ నటించాల్సింది. కానీ తమ్ముడు చిత్రం దారుణంగా ఫ్లాప్ కావడంతో ఎల్లమ్మ అతడి చేజారింది.