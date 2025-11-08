కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ వయసులో ఎవరు పెద్ద? చదువులో టాప్ ఎవరు?
కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ పెళ్లయిన 4 ఏళ్ల తర్వాత తల్లిదండ్రులయ్యారు. కత్రినా, విక్కీల వయసులో ఎంత తేడా ఉందో మీకు తెలుసా? ఇద్దరూ ఎంత వరకు చదువుకున్నారు?
విక్కీ కౌశల్ - కత్రినా కైఫ్ ఏజ్ గ్యాప్?
విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ వయసులో దాదాపు 5 ఏళ్ల తేడా ఉంది. కత్రినా వయసు 42 ఏళ్లు. ఆమె 1983 జూలై 16న బ్రిటిష్ హాంగ్కాంగ్లో పుట్టింది. విక్కీ కౌశల్ వయసు 37 ఏళ్లు. అతను 1988 మే 16న ముంబైలో పుట్టాడు. విక్కీ.. యాక్షన్ డైరెక్టర్ శ్యామ్ కౌశల్ కొడుకు.
కత్రినా కైఫ్ స్టడీ వివరాలు
కత్రినా కైఫ్ చదువు గురించి కచ్చితమైన సమాచారం లేదు. కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం, ఆమె ఎప్పుడూ స్కూల్కు వెళ్లలేదు, హోమ్ ట్యూటర్ ఆమెకు, ఆమె తోబుట్టువులకు చదువు చెప్పేవారు. మరికొన్ని రిపోర్టులు కత్రినా కాలేజీలో చేరిందని, కానీ మోడలింగ్ కోసం చదువు మానేసిందని చెబుతున్నాయి.
విక్కీ కౌశల్ ఎంత వరకూ చదువుకున్నాడు?
విక్కీ కౌశల్ ముంబైలోని సేఠ్ చున్నీలాల్ దామోదర్దాస్ బర్ఫీవాలా హైస్కూల్లో చదివాడు. తర్వాత ముంబైలోని రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్లో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పొందాడు. నటన కోసం కిషోర్ నమిత్ కపూర్ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు వెళ్లాడు.
సినిమాల్లో ఎప్పటి నుంచి నటిస్తున్నారు?
కత్రినా కైఫ్ 2003 నుంచి సినిమాల్లో నటిస్తోంది. ఆమె మొదటి సినిమా మల్లీశ్వరి తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఆతరువాత టాలీవుడ్ వదిలి బాలీవుడ్ చేరింది. ఇక్కడ ఆమె చేసిన 'బూమ్' డిజాస్టర్ అయ్యింది. తర్వాత 'మైనే ప్యార్ క్యూ కియా', 'అప్నే', 'పార్ట్నర్', 'వెల్కమ్', 'సింగ్ ఈజ్ కింగ్', 'ఏక్ థా టైగర్', 'టైగర్ జిందా హై', 'సూర్యవంశీ', 'టైగర్ 3' లాంటి సినిమాల్లో నటించింది. విక్కీ కౌశల్ 2012లో 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్'తో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా, చిన్న పాత్రతో కెరీర్ మొదలుపెట్టాడు. 2015లో 'మసాన్'లో మొదటిసారి లీడ్ రోల్ చేశాడు. తర్వాత 'జుబాన్', 'సంజు', 'ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్', 'గోవిందా నామ్ మేరా', 'సామ్ బహదూర్', 'ఛావా' లాంటి సినిమాల్లో కనిపించాడు.
విక్కీ కౌశల్-కత్రినా కైఫ్ పెళ్లి
విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ లవ్ స్టోరీ ఒక అవార్డు షోలో మొదలైంది. ఆ షోలో విక్కీ సరదాగా కత్రినాకు పెళ్లి ప్రపోజ్ చేశాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో 'ముజ్సే షాదీ కరోగి' పాట ప్లే అవుతుండగా, "నాలాంటి మంచి అబ్బాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకోకూడదా?" అని అడిగాడు. తర్వాత డిసెంబర్ 9, 2021న రాజస్థాన్లోని సిక్స్ సెన్సెస్ రిసార్ట్లో వారి పెళ్లి జరిగింది. ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఒక కొడుకుకి తల్లిదండ్రులయ్యారు.