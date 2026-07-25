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- Kajal Aggarwal: క్యారవాన్లోకి దూసుకొచ్చిన ఫ్యాన్, షర్ట్ విప్పి మరీ.. కాజల్ చెప్పిన షాకింగ్ స్టోరీ
Kajal Aggarwal: క్యారవాన్లోకి దూసుకొచ్చిన ఫ్యాన్, షర్ట్ విప్పి మరీ.. కాజల్ చెప్పిన షాకింగ్ స్టోరీ
షూటింగ్ సెట్లలో నటీనటుల భద్రత ఎంత ముఖ్యమో కాజల్ అగర్వాల్ చెప్పిన ఓ సంఘటన ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. తన క్యారవాన్లో ఎదురైన ఓ భయంకరమైన అనుభవాన్ని ఆమె పంచుకున్నారు.
Kajal Aggarwal
తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించిన కాజల్ అగర్వాల్, తన కెరీర్లో ఎదురైన ఓ చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. షూటింగ్ సెట్లో జరిగిన ఈ సంఘటన గురించి చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్
పెళ్లి, బాబు పుట్టడంతో కొంతకాలం సినిమాలకు బ్రేక్ తీసుకున్న కాజల్, ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. వరుసగా పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాల్లో నటిస్తున్న ఆమె, ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆ భయంకరమైన సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ పాత సంఘటనను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేకపోతున్నానని ఆమె చెప్పారు.
లోపలికి వచ్చేశాడు
షూటింగ్ స్పాట్ అనేది నటీనటులకు రెండో ఇల్లు లాంటిది. అందులోనూ క్యారవాన్ వాళ్ల పర్సనల్ స్పేస్. కానీ, అలాంటి చోటే కాజల్కు భద్రత కరువైంది. ఆ సంఘటనను వివరిస్తూ, ' షూటింగ్ బ్రేక్లో నా క్యారవాన్లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ టేక్ అవ్వగానే, ఆ సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న ఒకతను ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా, కనీసం డోర్ కూడా కొట్టకుండా లోపలికి వచ్చేశాడు. నేను ఒంటరిగా ఉండటం చూసి, తప్పుగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు' అని కాజల్ చెప్పారు.
ఛాతీపై ఉన్న టాటూని చూపించాడు
అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు..
కాజల్ కెరీర్ గ్రాఫ్
నటీమణుల భద్రత
మొత్తం మీద, షూటింగ్ సెట్లలో నటీమణుల భద్రతపై కాజల్ గొంతు విప్పడం, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఓ పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. సినీ తారలకు కూడా సాధారణ మనుషుల్లాగే ప్రైవసీ, భద్రత అవసరం అని ఈ సంఘటన మరోసారి నిరూపించింది.