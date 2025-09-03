- Home
ఈసారి బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మరింత రసవత్తరంగా మారబోతోంది. ఈసారి బిగ్ బాస్ లో అడుగు పెట్టబోయేవారి పేర్ల విషయంలో మరింత ఉత్కంఠ పెరిగిపోయింది. ఈక్రమంలోనే జయం సినిమాలో నటించిన ప్రముఖ కమెడియన్ పేరు ఈ లిస్ట్ లో వినిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా హాస్యనటుడు?
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9పై ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికే అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. "సిలబస్ మార్చేశాం" అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈసారి మరింతగా ఇంట్రెస్ట్ ను పెంచేసిన టీమ్, అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీని ఇంకాస్త పెంచడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈసారి contestants విషయంలో చాలా టైట్ చేసిన టీమ్, వారి ఎంపికలో గట్టిగా గోప్యత పాటిస్తున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో ఇద్దరు ప్రముఖుల పేర్లు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. బిగ్ బాస్ లో అడుగు పెట్టబోయే సెలబ్రిటీల విషయంలో రోజుకో పేరు వినిపిస్తోంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రముఖ నటి ఫ్లోరా సైని అలియాస్ ఆశా సైని, ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ అసిస్టెంట్ శ్వేత వర్మ లు ఈ సీజన్కి ఖచ్చితంగా ఎంపికైనట్టుగా టాక్ నడుస్తోంది. అలాగే మరికొంత మంది పాపులర్ ఎంటర్టైనర్లు కూడా ఈసారి హౌస్లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. సీరియల్ యాక్ట్రస్ నవ్య స్వామి లాంటి ప్రముఖుల పేర్లు వినిపింస్తున్నాయి. యూట్యూబర్లు, ఇన్ స్టా సెలబ్రిటీలు కొంత మంది ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈక్రమంలోనే ఓ టాలీవుడ్ కామెడియన్ పేరు కూడా ఈ లిస్ట్ లో ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది.
మరీ ముఖ్యంగా ఈ లిస్ట్ లో ‘జయం’ సినిమా కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. 2002లో విడుదలైన ‘జయం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయం అయ్యాడు సుమన్ శెట్టి. తన కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన సుమన్, ఆ సినిమాలోని తన పాత్రకు గాను నంది అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన బిగ్బాస్ హౌస్లో కూడా అదే ఎనర్జీని తీసుకురానున్నారని భావిస్తున్నారు.
ఇక యూట్యూబ్ సెన్సేషన్ అయిన జానపద గాయకుడు రాము రాథోడ్ పేర్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ‘రాను బొంబాయికి రాను’ పాటతో సోషల్ మీడియాలో తక్కువ సమయంలోనే లక్షలాది వ్యూస్ సంపాదించిన రాము రాథోడ్ కూడా ఈసారి బిగ్బాస్ హౌస్లో తన గానంతో అలరించనున్నట్టు సమాచారం.
ఈ ఇద్దరితో పాటు, లక్స్ పాప ఫేమ్ ఫ్లోరా సైని, జబర్దస్త్ కామెడియన్ ఇమ్మాన్యుయేల్, నటుడు భరణి, తేజస్విని గౌడ, బ్రహ్మముడి ఫేమ్ దీపిక రంగరాజు వంటి పాపులర్ సెలబ్రిటీల పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.గత ఏడాది సీజన్ 8లో పెద్దగా గుర్తింపు లేని వ్యక్తులు హౌస్లో ఉండటంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆ ఆసక్తి తగ్గిపోయింది. ఆ అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి నిర్వాహకులు పాపులర్ ఫేసెస్తో బిగ్బాస్ 9ని మరింత గ్రాండ్గా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, సెలబ్రిటీల ఎంపికపై జరిగే అధికారిక ప్రకటన కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ రెండవ వారంలో షో ప్రసారం ప్రారంభం కానున్న అవకాశం ఉంది.