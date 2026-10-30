- Home
- Entertainment
- Janhvi Kapoor: గోల్డెన్ డ్రెస్ లో జాన్వీ కపూర్, బోల్డ్ లిప్స్టిక్, వేవీ హెయిర్తో హాట్ లుక్స్
Janhvi Kapoor: గోల్డెన్ డ్రెస్ లో జాన్వీ కపూర్, బోల్డ్ లిప్స్టిక్, వేవీ హెయిర్తో హాట్ లుక్స్
Janhvi Kapoor: ఇన్స్టాగ్రామ్లో జాన్వీ కపూర్ తన కొత్త గ్లామరస్ ఫోటోలను షేర్ చేసింది. గోల్డెన్ కలర్ బ్యాక్లెస్ మినీ డ్రెస్లో, బోల్డ్ లిప్స్టిక్, వేవీ హెయిర్తో ఆమె చాలా హాట్గా కనిపిస్తోంది.
15
Image Credit : Instagram
జాన్వీ కపూర్ గ్లామరస్ లుక్
బాలీవుడ్లో జాన్వీ కపూర్ అత్యంత ఇష్టపడే తారల్లో ఒకరిగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమె డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఎప్పుడూ చాలా క్లాసీగా, హాట్గా ఉంటుంది. ఏ ఈవెంట్కి వెళ్లినా జాన్వీ తనదైన బోల్డ్ లుక్స్తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తుంది.
గూగుల్లో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం ఏసియానెట్ తెలుగు ను మీ ఫ్రిఫర్డ్ సోర్స్ గా ఎంచుకోండి
25
Image Credit : Instagram
కాఫీ విత్ కరణ్ 9
జాన్వీ కపూర్ 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' మూడో ఎపిసోడ్లో వరుణ్ ధావన్తో కలిసి సందడి చేసింది. అర్జున్ కపూర్ కూడా ఈ షోలో కాసేపు మెరిశారు. ఈ షోలో జాన్వీ తన గ్లామరస్ లుక్తో సెట్కే కొత్త గ్లామర్ తీసుకొచ్చింది.
35
Image Credit : Instagram
జాన్వీ బోల్డ్ పిక్స్
ఈ క్యూట్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ జాన్వీ ఒక ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. 'రహస్యాలను దాచడం నా వల్ల కాదు, ముఖ్యంగా లుక్ ఇంత బాగున్నప్పుడు అసలే దాచలేను' అని ఆ ఫోటోల కింద రాసుకొచ్చింది.
45
Image Credit : Instagram
జాన్వీ డ్రెస్ స్టైల్
జాన్వీ సీక్విన్ ఫ్యాబ్రిక్తో డిజైన్ చేసిన బోల్డ్ అండ్ బ్యాక్లెస్ మినీ గోల్డెన్ డ్రెస్ను ఎంచుకుంది. స్ట్రాపీ డిజైన్తో ఉన్న ఈ డ్రెస్లో జాన్వీ సరికొత్త గోల్డెన్ దేవతలా మెరిసిపోతోంది.
55
Image Credit : Instagram
ఐకానిక్ హెయిర్ స్టైల్
జాన్వీ తనకు ఎంతో ఇష్టమైన సిగ్నేచర్ వేవీ హెయిర్స్టైల్తో కనిపించింది. ఈ హెయిర్స్టైల్ ఆమె అవుట్ఫిట్కి మరింత అందాన్ని ఇచ్చి, లుక్ను పర్ఫెక్ట్గా మార్చేసింది.
జాన్వీ తన లుక్ను పూర్తి చేయడానికి డ్యూయీ న్యూడ్ మేకప్, బ్రౌన్ లిప్స్టిక్ కాంబోను ఎంచుకుంది. ఈ సింపుల్ మేకప్లో ఆమె చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది.
Latest Videos