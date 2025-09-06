చీర కట్టులో ట్రెండ్ సెట్టర్ జాన్వీ కపూర్.. ఈ ఫోటోలు చూశారా
చీరకట్టులో కనిపించిన ప్రతి సారీ జాన్వీ కపూర్ నెటిజన్లని ఆకర్షిస్తుంది. వివిధ రకాల చీరలు ధరించడంలో ఆమె ట్రెండ్ సెట్టర్ అనే చెప్పాలి.
జాన్వీ కపూర్, దిగ్గజ నటి శ్రీదేవి కుమార్తె, తన అందం, ప్రతిభతో బాలీవుడ్లో త్వరగా తన ముద్ర వేసింది. నటనకు మించి, ఆమె ఒక ఫ్యాషన్ ఐకాన్గా మారింది, ప్రత్యేకించి భారతీయ సంప్రదాయాన్ని జరుపుకునే ఆమె అద్భుతమైన చీరల రూపానికి ప్రశంసలు అందుకుంది.
సమకాలీన చీరలను ఆమె ఎలా ధరిస్తుందో చూస్తే చీరలంటే ఆమెకున్న ప్రేమ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అది పట్టు, షిఫాన్ లేదా సీక్విన్డ్ డిజైన్లు అయినా, జాన్వీ ప్రతి చీరను అందంగా నమ్మకంగా ధరిస్తుంది, భారతదేశంలోని యువ ఫ్యాషన్ ఔత్సాహికులకు ట్రెండ్లను సృష్టిస్తుంది.
గ్లామరస్ రెడ్-కార్పెట్ ఈవెంట్ల నుండి సాంస్కృతిక ఉత్సవాల వరకు, జాన్వీ చీర లుక్స్ సంప్రదాయం ఆధునిక గ్లామర్ మధ్య సరైన సమతుల్యతను కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి రూపం ఆమె వ్యక్తిగత శైలిని ప్రతిబింబించడమే కాకుండా శాశ్వతమైన భారతీయ వారసత్వం వైభవానికి నివాళి అర్పిస్తుంది.
ఆమె ఫ్యాషన్ ప్రభావాన్ని పక్కన పెడితే, ధడక్, గుణ్జన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్, రూహి మిలి వంటి చిత్రాలతో జాన్వీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆమె నటనా ప్రతిభ ఆమె శైలితో కలిసి ఆమెను కొత్త బాలీవుడ్ తరం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక నటీమణులలో ఒకరిగా నిలిపింది.
జాన్వీ కపూర్ చీరల గ్యాలరీ క్లాసిక్ చార్మ్ను యవ్వన తాజాదనంతో మిళితం చేసే ఆమె సామర్థ్యాన్ని అందంగా సంగ్రహిస్తుంది. ప్రతి చీరకట్టు వైఆమె అందం, వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేసేలా ఉంటుంది. ఆమె సినీ ప్రయాణం, ఫ్యాషన్ ఎంపికలను ఆరాధించే అభిమానులకు ఆమె నిజమైన స్ఫూర్తినిస్తుంది.