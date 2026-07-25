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- Jana Nayakudu 2 Days Collections: విజయ్కి బిగ్ షాక్, జన నాయకుడు కలెక్షన్లు, రెండో రోజు భారీ డ్రాప్
Jana Nayakudu 2 Days Collections: విజయ్కి బిగ్ షాక్, జన నాయకుడు కలెక్షన్లు, రెండో రోజు భారీ డ్రాప్
తమిళనాడు సీఎం, దళపతి విజయ్ నటించిన `జన నాయకుడు` మూవీ గురువారం విడుదలైంది. రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రానికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయనేది చూస్తే, ఆశ్చర్యకరమైన వసూళ్లు వచ్చాయి.
థియేటర్లో జన నాయకుడు సందడి
దళపతి విజయ్ నటించిన చివరి మూవీ `జన నాయకుడు`(జన నాయగన్). ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిన నేపథ్యంలో చివరగా ఈ సినిమాలో నటించారు. ఇప్పుడు ఆయన ఏకంగా తమిళనాడుకి సీఎం అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా జనవరిలోనే సంక్రాంతికి రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ సెన్సార్ వివాదం వల్ల వాయిదా పడింది. సినిమాల్లో రాజకీయ విమర్శలున్నాయనే నేపథ్యంలో సెన్సార్ వాళ్లు ఆపేశారు. దీంతో ఇన్ని రోజులు డిలే అయ్యింది. ఎట్టకేలకు జులై 23న ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. తెలుగులో పెద్దగా స్పందన లేదు. కానీ తమిళనాడులో మాత్రం అభిమానులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
విజయ్ అభిమానులకు ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ జన నాయకుడు
విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా కావడంతో ఆయన అభిమానులకు ఇది ఒక ఎమోషనల్ మూమెంట్గా చెప్పొచ్చు. దీనికితోడు చివర్లో వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. ఇది మరింత భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. ఈ క్రమంలో మరి దళపతి చివరి సినిమా కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూస్తే ఆశ్చర్యకరమైన వసూళ్లు వస్తున్నాయి. ఓ రకంగా విజయ్కి పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి. మొదటి రోజు కలెక్షన్లు బాగానే ఉన్నాయి, కానీ రెండో రోజు భారీగా పడిపోయాయి.
జన నాయకుడు మూవీ కలెక్షన్లు
ట్రేడ్ సైట్ల లెక్కల ప్రకారం `జన నాయకుడు` మూవీ రెండు రోజుల్లో రూ.112.50కోట్లు వసూలు చేసింది. రెండో రోజు రూ.21.15కోట్లు రాబట్టింది. ఇందులో ఓవర్సీస్లోనే పది కోట్లు వచ్చాయి. ఇండియాలో ఇది రూ.75కోట్లు రాబట్టగా, ఓవర్సీస్లో రూ.37.50కోట్లు వసూలు చేసింది. అక్కడ ఈ మూవీకి అదిరిపోయే వసూళ్లు వచ్చాయి. కానీ ఇండియాలోనే డల్గా ఉంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.128కోట్లు వచ్చినట్టు టీమ్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమా విజయ్ `లియో`, `గోట్` మూవీస్ ఓపెనింగ్ని దాటలేకపోవడం గమనార్హం. దీనికి కారణాలున్నాయి. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే లీక్ అయ్యింది. ఆ కాపీనే ఏకంగా కోటి మంది చూశారట. అలా పైరసీలో చూడటంతో ఓపెనింగ్స్ పై ప్రభావం పడిందని టాక్. రెండో రోజు కలెక్షన్లు తగ్గడానికి కూడా అదే కారణం.
జన నాయగన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్, సక్సెస్ టార్గెట్
మరి `జన నాయగన్` మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే ఎంత రాబట్టాలనేది చూస్తే, ఈ సినిమాకి రూ.240కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ అయ్యిందట. తమిళనాడు, కేరళా కలుపుకొని రూ.120కోట్లు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.10కోట్లు, కన్నడలో 20కోట్లు, నార్త్ లో ఆరు కోట్లు, ఓవర్సీస్లో రూ.80కోట్ల మేరకు బిజినెస్ అయ్యిందట. ఈ లెక్కన ఇది థియేట్రికల్గా రూ.240కోట్ల వరకు రాబట్టాల్సి ఉంది. అంటే ఐదు వందల కోట్ల గ్రాస్ చేయాలి.
జన నాయకుడు నాన్ థియేట్రికల్ రైట్స్
ఇక నాన్ థియేట్రికల్ రైట్స్ రూపంలో ఈ మూవీకి భారీగానే వచ్చాయి. ఓటీటీ రైట్స్ రూ.110కోట్లు, ఆడియో రైట్స్ రూ.35కోట్లు, శాటిలైట్ రూపంలో మరో రూ.25కోట్లు వచ్చాయట. ఇలా రిలీజ్కి ముందే ఈ మూవీకి సుమారు రూ.400కోట్ల వరకు వచ్చాయి. సినిమాకి అయిన బడ్జెట్ సుమారు రూ.500కోట్లు. థియేట్రికల్గా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే రూ.500కోట్ల కలెక్షన్లు రావాలి. నిర్మాత సేఫ్ కావాలంటే రూ.600-700కోట్లు రావాలి. కానీ ఆ మేరకు సాధ్యమేనా అనేది ప్రశ్న. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి వస్తున్న కలెక్షన్లు చూస్తే కష్టమనే టాక్ ఉంది. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.