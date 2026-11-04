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- Jailer 2 OTT: ఓటీటీలో జైలర్ 2 అన్కట్ వెర్షన్.. 30 నిమిషాల ఎక్స్ట్రా సీన్లు, ఆ హీరోల అభిమానులకు పండగే ?
Jailer 2 OTT: ఓటీటీలో జైలర్ 2 అన్కట్ వెర్షన్.. 30 నిమిషాల ఎక్స్ట్రా సీన్లు, ఆ హీరోల అభిమానులకు పండగే ?
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ 2 ఓటీటీ వెర్షన్లో అదనంగా 30 నిమిషాల ఫుటేజ్ ఉండొచ్చని సమాచారం. థియేటర్లలో తొలగించిన సన్నివేశాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఓటీటీలో అన్కట్ వెర్షన్గా జైలర్ 2?
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్ చిత్రం ‘జైలర్ 2’ ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ప్రదర్శితమవుతోంది. అక్టోబర్ 15, 2026న విడుదలైన ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓటీటీ వెర్షన్పై తాజాగా ఆసక్తికరమైన వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. డిజిటల్ విడుదల సమయంలో ఈ చిత్రాన్ని అన్కట్ వెర్షన్గా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. థియేటర్లలో ప్రదర్శించిన నిడివికి అదనంగా సుమారు 30 నిమిషాల ఫుటేజ్ను ఓటీటీ వెర్షన్లో చేర్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ అదనపు సన్నివేశాలతో సినిమా డిజిటల్ రూపంలో మరింత విస్తృతంగా ఉండనుందని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
మోహన్లాల్, విజయ్ సేతుపతి, హృతిక్ రోషన్ సన్నివేశాలు
‘జైలర్ 2’ ఓటీటీ వెర్షన్లో మోహన్లాల్, విజయ్ సేతుపతి, హృతిక్ రోషన్లకు సంబంధించిన కొన్ని పొడిగించిన సన్నివేశాలు ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ సన్నివేశాలు థియేటర్లలో విడుదల చేసిన వెర్షన్లో భాగంగా లేవని సమాచారం. డిజిటల్ విడుదలలో వాటిని చేర్చడం ద్వారా ఆయా నటుల పాత్రలకు సంబంధించిన మరికొంత ఫుటేజ్ ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రావచ్చని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ అదనపు సన్నివేశాల నిడివి, వాటి పూర్తి వివరాలపై ఇప్పటివరకు అధికారిక సమాచారం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ అంశాలన్నీ వార్తా కథనాల ఆధారంగా వెలువడుతున్న వివరాలుగానే ఉన్నాయి.
సంతానం కామెడీ సన్నివేశం కూడా ఉంటుందా?
ఈ సినిమాలో నటుడు సంతానం చేసిన అతిథి పాత్ర గురించి కూడా ఓటీటీ వెర్షన్కు సంబంధించి వార్తలు వస్తున్నాయి. థియేటర్లలో విడుదల చేసిన చిత్రంలో సంతానం అతిథి పాత్రను పూర్తిగా తొలగించినట్లు సమాచారం. అయితే అన్కట్ ఎడిషన్లో ఆయన కనిపించే సన్నివేశాన్ని చేర్చే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే నిజమైతే థియేటర్లలో చూడని సంతానం పాత్రను ఓటీటీలో ప్రేక్షకులు చూసే అవకాశం ఉంటుంది. సుమారు 30 నిమిషాల అదనపు ఫుటేజ్లో ఈ సన్నివేశం కూడా భాగమవుతుందని వార్తలు పేర్కొంటున్నాయి. కానీ ఈ విషయాన్ని కూడా చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
నవంబర్ 10 తర్వాత ఓటీటీ విడుదల?
‘జైలర్ 2’ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందనే అంశంపైనా వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. తాజా కథనాల ప్రకారం.. ఈ సినిమా నవంబర్ 10, 2026 తర్వాత ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే ఏ ఓటీటీ సంస్థలో విడుదలవుతుంది, కచ్చితమైన స్ట్రీమింగ్ తేదీ ఏమిటి అనే వివరాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు. అదనపు 30 నిమిషాల ఫుటేజ్తో అన్కట్ వెర్షన్ వస్తుందనే వార్తలపై కూడా చిత్ర నిర్మాతలు ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు. కాబట్టి ఓటీటీ విడుదల తేదీతో పాటు అదనపు సన్నివేశాలు, సంతానం అతిథి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలపై స్పష్టత రావాలంటే చిత్ర బృందం ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.