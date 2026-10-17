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- Jailer 2 Collections: డబుల్ సెంచరీ కొట్టిన జైలర్ 2 .. రజినీకాంత్ సినిమా రెండో రోజు వసూళ్లు ఇవే!
Jailer 2 Collections: డబుల్ సెంచరీ కొట్టిన జైలర్ 2 .. రజినీకాంత్ సినిమా రెండో రోజు వసూళ్లు ఇవే!
Jailer 2 Collections: సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన 'జైలర్ 2' థియేటర్లలో దుమ్మురేపుతోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్న ఈ సినిమా రెండో రోజు వసూళ్ల లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
దుమ్మురేపుతోన్న జైలర్ 2..
ఈ ఏడాది కోలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన అతిపెద్ద పాన్ ఇండియా సినిమా 'జైలర్ 2'. నెల్సన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్, విద్యాబాలన్, సూరజ్, ఎస్.జె.సూర్య, మిర్ణా, రమ్యకృష్ణ నటించారు. మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, హృతిక్ రోషన్, టైగర్ ష్రాఫ్ క్యామియో రోల్స్ చేశారు. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. అక్టోబర్ 15న ఈ సినిమా గ్రాండ్గా రిలీజైంది.
హౌస్ఫుల్ బోర్డులతో దూసుకుపోతున్న సినిమా..
మొదటి రోజే 'జైలర్ 2'కి పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో కలెక్షన్లు జెట్ స్పీడ్తో దూసుకుపోతున్నాయి. తమిళనాడుతో పాటు ఆంధ్రా, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, నార్త్ ఇండియాలో కూడా సినిమాకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే ఇందులో కామెడీ, మాస్ సీన్స్ బాగా వర్కవుట్ అయ్యాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్కు ఈ సినిమా ఫుల్ మీల్స్ పెడుతోంది. నిన్న కూడా చాలా చోట్ల సినిమా హౌస్ఫుల్ షోలతో రన్ అయింది.
బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తున్న సూపర్ స్టార్
ఎక్కడ చూసినా హౌస్ఫుల్ బోర్డులు కనిపిస్తుండటంతో 'జైలర్ 2' వసూళ్లు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. రిలీజైన మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.125 కోట్లు రాబట్టిన ఈ సినిమా, రెండో రోజు కూడా అదే జోరు చూపించింది. నిన్న వర్కింగ్ డే అయినప్పటికీ ఫ్యాన్స్ థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు. బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్స్ చూస్తుంటే ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. దీంతో చిత్రబృందం ఫుల్ ఖుషీగా ఉంది.
జైలర్ 2 రెండో రోజు వసూళ్లు ఎన్ని కోట్లంటే?
రెండో రోజు 'జైలర్ 2' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.84 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో ఇండియా నుంచే రూ.44 కోట్లు రాగా, ఓవర్సీస్లో రూ.40 కోట్లు వచ్చాయి. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే వరల్డ్వైడ్గా రూ.209.10 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. ఇందులో ఇండియా వసూళ్లు రూ.112.10 కోట్లు, ఓవర్సీస్ వసూళ్లు రూ.97 కోట్లు ఉన్నాయి. వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు వస్తుండటంతో ఈ సినిమా రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరే ఛాన్స్ ఉంది.
డబుల్ సెంచరీ కొట్టిన జైలర్ 2
నిన్న ఒక్కరోజే తమిళనాడులో 'జైలర్ 2' రూ.25.25 కోట్లు రాబట్టింది. ఇక తెలుగు వెర్షన్ రూ.7.25 కోట్లు, హిందీ వెర్షన్ రూ.2.75 కోట్లు, కన్నడ వెర్షన్ రూ.35 లక్షలు వసూలు చేశాయి. కోలీవుడ్ హిస్టరీలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా 'జైలర్ 2' రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సక్సెస్ తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కాంబినేషన్లో నెల్సన్ ఓ మల్టీస్టారర్ డైరెక్ట్ చేయనున్నాడు.