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- OTT: కోమా నుంచి బయటపడడమే గొప్ప అయితే బోనస్ గా హీరోకి ఆ శక్తి..ఓటీటీలోకి మలయాళీ థ్రిల్లర్, ఎప్పటి నుంచి అంటే
OTT: కోమా నుంచి బయటపడడమే గొప్ప అయితే బోనస్ గా హీరోకి ఆ శక్తి..ఓటీటీలోకి మలయాళీ థ్రిల్లర్, ఎప్పటి నుంచి అంటే
సంగీత్ ప్రతాప్ నటించిన మలయాళ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ ‘ఇట్స్ ఏ మెడికల్ మిరాకిల్’ అక్టోబర్ 15 నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్లో తెలుగు సహా నాలుగు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Its A Medical Miracle
ఓటీటీలో థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి మరో కొత్త చిత్రం అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రేమలు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన మలయాళ నటుడు సంగీత్ ప్రతాప్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘ఇట్స్ ఏ మెడికల్ మిరాకిల్’ డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. సాధారణ కథలకు భిన్నంగా అతీంద్రియ అంశాలను మేళవించి రూపొందించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ తేదీని తాజాగా ప్రకటించారు.
అక్టోబర్ 15 నుంచి ఓటీటీలోకి
సంగీత్ ప్రతాప్, షరాఫుద్దీన్, అఖిల భార్గవన్ నటించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. అక్టోబర్ 15 నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్లో ఈ సినిమాను చూడవచ్చు. మలయాళ ప్రేక్షకులతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లోనూ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఇతర భాషల్లో చూడాలనుకునే వారికి కూడా అవకాశం లభించనుంది.
ప్రాణాలతో తిరిగొచ్చిన యువకుడి కథ
ఈ సినిమాలో కథానాయకుడి జీవితమే ఓ అనూహ్యమైన మలుపు తిరుగుతుంది. బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన ఓ యువకుడు తిరిగి ప్రాణాలతో బయటపడటంతో కథ మొదలవుతుంది. అయితే అతడు కోమా నుంచి కోలుకున్న తర్వాత తనలో వచ్చిన మార్పును గుర్తిస్తాడు. చుట్టూ ఉన్నవారికి సాధారణంగా వినిపించే శబ్దాలు కూడా అతడికి అత్యంత తీవ్రంగా వినిపిస్తుంటాయి. ఈ వింత సామర్థ్యం అతడికి వరంగా మారుతుందా? సమస్యలు తెచ్చిపెడుతుందా? అనే ఆసక్తిని కథ ముందుకు తీసుకెళ్తుంది.
రహస్యాల మధ్య సాగనున్న ప్రయాణం
తనను ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడిన నర్సు ఎవరో తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం కథానాయకుడిని మరో ప్రమాదకరమైన ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. ఆమె గొంతును వెతికే క్రమంలో ఓ రహస్యమైన ఆటలో భాగమవుతాడు. అక్కడ అతడికి ఎదురయ్యే శత్రువులు, అనూహ్య పరిణామాలు పరిస్థితులను మరింత క్లిష్టంగా మారుస్తాయి. ఈ చిక్కుల నుంచి అతడు ఎలా బయటపడ్డాడు? తనను కాపాడిన నర్సును కనుగొన్నాడా? అనే ప్రశ్నలకు సినిమాలో సమాధానం లభిస్తుంది. ఈ నెల 15 నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ చిత్రంలో సంగీత్ ప్రతాప్ నటనతో పాటు కథలోని మలుపులు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.