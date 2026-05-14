Suriya Net Worth: చెన్నై, ముంబైలో ఇళ్ళు.. సూర్య ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా?
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సూర్య, జ్యోతిక జంటకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వీరిద్దరి మొత్తం ఆస్తి విలువ ఎన్ని కోట్లో తెలుసా? ఒక్క సూర్య ఆస్తి ఎంత ఉంటుందంటే?
నట రాక్షసుడు సూర్య..
‘నట రాక్షసుడు’ అన్న పేరు ఉన్న ఏకైక హీరో సూర్య. తాజాగా ఆయన వీరభద్రుడు (కరుప్పు) సినిమాతో మళ్లీ సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. గత మూడు దశాబ్దాలుగా నటుడిగానే కాకుండా, నిర్మాతగా, ఇన్వెస్టర్గా సూర్య పెద్ద బిజినెస్ సామ్రాజ్యాన్నే నిర్మించారు.
ప్లాప్ లు ఎదురైనా.. ఇమేజ్ తగ్గలేదు.
శరవణన్ శివకుమార్గా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన సూర్యకు మొదట్లో అవకాశాలు అంత సులభంగా రాలేదు. అజిత్ కుమార్ 'నేరుక్కు నేర్' సినిమా నుంచి తప్పుకోవడంతో ఆ ఛాన్స్ సూర్యకు దక్కింది. అక్కడి నుంచి 'పేరళగన్', 'వేల్', 'ఫ్రెండ్స్', 'సింగం' వంటి సూపర్ హిట్లతో సూర్య స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. ఇటీవల కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా, ఆయన మార్కెట్ వాల్యూ తగ్గలేదు.
సూర్య మొత్తం ఆస్తి విలువ ఎంత?
సూర్య, జ్యోతిక జంట ఆస్తి ఎంత?
సూర్య, జ్యోతిక జంటకు ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లో పవర్ కపుల్ అనే పేరు ఉంది. వీరిద్దరి మొత్తం ఆస్తి విలువ రూ.537 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఇందులో జ్యోతిక వ్యక్తిగత ఆస్తే దాదాపు రూ.331 కోట్లని అంచనా. ఈ జంట ఇటీవల తమ పిల్లలతో కలిసి ముంబైకి షిఫ్ట్ అయ్యారు. అక్కడ సుమారు రూ.70 కోట్ల విలువైన ఇల్లు కొన్నారని టాక్.
భారీగా పెరిగిన సూర్య ఆస్తి.. ?
సూర్య రెమ్యునరేషన్ కూడా ఏటికేడు పెరుగుతూనే ఉంది. భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'కంగువ' కోసం ఆయన దాదాపు రూ.30 కోట్లు తీసుకున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమా కథ, దర్శకత్వ లోపాల వల్ల ఫ్లాప్ అయినా, సూర్య నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. పదేళ్ల క్రితం, అంటే 2014లో ఆయన ఆస్తి రూ.125 కోట్లు కాగా, ఇప్పుడు మూడు రెట్లు పెరిగింది.