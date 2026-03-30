Sonam Kapoor House: ఢిల్లీలోని సోనమ్ కపూర్ ఇంద్రభవనం.. ప్రతీ మూల రాయల్ టచ్, ఇన్సైడ్ ఫొటోస్
బాలీవుడ్ నటి సోనమ్ కపూర్ రెండోసారి తల్లి అయ్యారు. ఆమె ఒక పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఆమెకు ఇప్పటికే ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. ఈ సంతోషకరమైన సమయంలో, ఢిల్లీలోని సోనమ్ అత్తారింటి విలాసవంతమైన బంగ్లా ఫొటోలను చూద్దాం. ఈ బంగ్లా చాలా లగ్జరీగా ఉంటుంది.
సోనమ్ కపూర్ ఇల్లు
సోనమ్ కపూర్ మరోసారి తల్లి అయ్యారు. ఆమె ఎక్కువగా లండన్లో నివసిస్తున్నప్పటికీ, ఆమె అత్తగారి ఇల్లు ఢిల్లీలో ఉంది. ఇక్కడున్న ఆమె బంగ్లా లోపలి నుంచి చూస్తే ఏ రాజమహల్కు తక్కువ కాదనిపిస్తుంది.
బంగ్లా పేరు 'షేర్ ముఖి'
సోనమ్ కపూర్ అత్తగారి ఇల్లు ఢిల్లీలో ఉంది. ఆమె తన భర్త ఆనంద్ అహూజా, అత్తమామలతో కలిసి ఈ ఢిల్లీ ఇంట్లో ఉంటారు. పృథ్వీరాజ్ రోడ్లో ఉన్న ఈ బంగ్లా పేరు 'షేర్ ముఖి'.
బంగ్లా విలువ రూ.173 కోట్లు
సోనమ్ కపూర్, ఆనంద్ అహూజాల ఢిల్లీ బంగ్లా విలువ రూ.173 కోట్లు అని చెబుతారు. ఈ బంగ్లాలోని ప్రతి గదిని చాలా అందంగా అలంకరించారు. లివింగ్, డైనింగ్ ఏరియాలలో పెద్ద పెద్ద షాండ్లియర్లు అమర్చారు.
28,530 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో
సోనమ్ కపూర్ ఢిల్లీ బంగ్లా 28,530 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇందులో అన్ని లగ్జరీ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ బంగ్లా బయటి నుంచి, లోపలి నుంచి కూడా చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది.
ఇంటీరియర్ చాలా స్టైలిష్గా
సోనమ్ ఢిల్లీ ఇంటి ఇంటీరియర్ చాలా స్టైలిష్గా, ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అద్భుతమైన మాడ్యులర్ కిచెన్ ఉంది. అలాగే, ఆమె భర్త తన పని చేసుకునేందుకు ఒక స్టడీ రూమ్ కూడా ఉంది.
గోడపై పెయింటింగ్స్
సోనమ్ బంగ్లా గోడల అలంకరణ కూడా చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. బంగ్లాలోని ప్రతి గోడపై అద్భుతమైన, ప్రత్యేకమైన పెయింటింగ్స్ కనిపిస్తాయి. లివింగ్ రూమ్లో పెద్ద పెద్ద సోఫాలు కూడా ఉన్నాయి.
పచ్చదనంతో..
సోనమ్ బంగ్లా బయట చాలా పెద్ద గార్డెన్ ఉంది. చుట్టూ పెద్ద పెద్ద చెట్లు, మొక్కలు ఉన్నాయి. బంగ్లా పరిసరాలన్నీ పచ్చదనంతో నిండిపోయి కనిపిస్తాయి.