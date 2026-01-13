100 కోట్లు వసూలు చేసినా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిన స్టార్ హీరోల సినిమాలు
ప్రతి సంవత్సరం చాలా సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదల అవుతాయి. కొన్ని 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరగానే హిట్గా నిలుస్తాయి. కానీ 100 కోట్లు వసూలు చేసినా, బడ్జెట్లో సగం కూడా రాబట్టలేక ఫ్లాప్ అయిన సినిమాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
100 కోట్లు వసూలు చేసిన ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు?
సాధారణంగా 100 కోట్లు వసూలు చేసిన చాలా సినిమాలను హిట్గా పరిగణిస్తారు. కానీ 100 కోట్ల కలెక్షన్లు దాటినా ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్, సల్మాన్ ఖాన్ , అమీర్ ఖాన్ వరకు ఈ జాబితాలో చాలామంది స్టార్ హీరోలు ఉన్నారు.
ప్రభాస్ ఆదిపురుష్
ప్రభాస్, కృతి సనన్ రాముడు, సీతగా నటించిన సినిమా ఆదిపురుష్. ఈ సినిమా 700 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం 250 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసి భారీ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ వార్ 2
హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 'వార్ 2' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచింది. 400 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా 200 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. బాలీవుడ్ సినిమా అయినా.. ఎన్టీఆర్ ఉండటంతో.. సౌత్ లో సత్తా చాటుతుంది అనుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ కూడా ఈమూవీని జనాలు ఆదరించలేదు.
రణ్వీర్ సింగ్ 83
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన '83' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 109 కోట్లు వసూలు చేసినా భారీ విజయం సాధించడంలో విఫలమైంది. ఈ సినిమాను 260 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించారు. స్టార్ క్రికెటర్.. ఇండియాకు వరల్డ్ కప్ తెచ్చిన కపిల్ దేవ్ బయోపిక్ గా ఈమూవీ తెరకెక్కింది.
ట్యూబ్లైట్
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'ట్యూబ్లైట్' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 200 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. కానీ ఈ సినిమా విజయం సాధించలేదు. అనుకున్నంత సక్సెస్ కాలేకపోయింది.
థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్
అమీర్ ఖాన్ సినిమా 'థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్' 140 కోట్లు వసూలు చేసినా బాక్సాఫీస్ వద్ద సక్సెస్ కాలేదు. 300 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా కనీసం సగం కూడా రాబట్టలేకపోయింది.
కిసీ కా భాయ్, కిసీ కీ జాన్
సల్మాన్ ఖాన్, పూజా హెగ్డే జంటగా నటించిన సినిమా 'కిసీ కా భాయ్, కిసీ కీ జాన్'. ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజ్ అయ్యి.. 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. 225 కోట్ల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టడంతో.. అంత రాబట్టలేక.. డిజాస్టర్ అయ్యింది.
సికందర్
సల్మాన్ ఖాన్ 'సికందర్' కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. కానీ 200 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో తీయడంతో ఫ్లాప్గా నిలిచింది.