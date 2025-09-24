- Home
National Awards :గత 72 ఏళ్లుగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో, ఒకటి కంటే ఎక్కువ విభాగాల్లో అవార్డులు పొందిన అనేక సినిమాలు వచ్చాయి. ఇప్పటివరకు అత్యధిక జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న 9 సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో చూడండి.
1. లగాన్ (2001) సినిమాకు 8 అవార్డులు
49వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో అమీర్ ఖాన్ 'లగాన్' 8 విభాగాల్లో సత్కారం పొందింది. ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం, సంగీతం, సాహిత్యం, గాయకుడు, ఆడియోగ్రఫీ, కాస్ట్యూమ్స్, ఆర్ట్ డైరెక్షన్, కొరియోగ్రఫీ అవార్డులు దక్కాయి.
2. బాజీరావ్ మస్తానీ (2015)కి ఏడు అవార్డులు
63వ జాతీయ అవార్డులలో రణవీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణె నటించిన 'బాజీరావ్ మస్తానీ' 7 విభాగాల్లో అవార్డులు గెలుచుకుంది. సంజయ్ లీలా భన్సాలీకి ఉత్తమ దర్శకుడి అవార్డు దక్కింది.
3. గాడ్మదర్ (1999) 6 అవార్డులు గెలుచుకుంది
46వ జాతీయ అవార్డులలో, విజయ్ శుక్లా దర్శకత్వం వహించిన 'గాడ్మదర్' 6 విభాగాల్లో విజేతగా నిలిచింది. ఇందులో ఉత్తమ చలనచిత్రం, ఉత్తమ నటి (షబానా అజ్మీ) అవార్డులు ఉన్నాయి.
4. కన్నతిల్ ముత్తమిట్టల్ (2002) 6 జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుంది
ఈ తమిళ చిత్రం 50వ జాతీయ అవార్డులలో 6 విభాగాల్లో విజయం సాధించింది. దీనికి మణిరత్నం ఉత్తమ దర్శకుడిగా (తమిళం), ఎ.ఆర్. రెహమాన్ ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా అవార్డులు అందుకున్నారు.
5. ఆడుకాలం (2011) 6 విభాగాల్లో విజేతగా నిలిచింది
ఈ తమిళ చిత్రానికి 6 విభాగాల్లో జాతీయ అవార్డులు లభించాయి. 58వ జాతీయ అవార్డులలో, ఈ చిత్రానికి ఉత్తమ దర్శకుడు (వెట్రిమారన్), ఉత్తమ నటుడు (ధనుష్) అవార్డులు దక్కాయి.
6. RRR (2022) 6 అవార్డులను గెలుచుకుంది
69వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో RRR 6 విభాగాల్లో సత్కారం పొందింది. ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం(నిర్మాత డివివి దానయ్య, డైరెక్టర్ రాజమౌళి), ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు(కాలభైరవ -కొమురం భీముడో సాంగ్), ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు (కీరవాణి), బెస్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ (శ్రీనివాస్ మోహన్), బెస్ట్ కొరియోగ్రఫీ (ప్రేమ్ రక్షిత్ - నాటు నాటు), బెస్ట్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ (కింగ్ సోలమన్ ) విభాగాల్లో ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుంది.
7. కుట్టి స్రాంక్ (2010) 5 అవార్డులు గెలుచుకుంది
ఈ మలయాళ చిత్రం 57వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల సందర్భంగా 5 విభాగాల్లో సత్కారం పొందింది. ఈ చిత్రానికి ఉత్తమ చలనచిత్రం, ఉత్తమ స్క్రీన్ప్లే, ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ అవార్డులు దక్కాయి.
8. సూరారై పొట్రు (2020)కి 5 జాతీయ అవార్డులు
68వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల సందర్భంగా ఈ తమిళ చిత్రం 5 విభాగాల్లో విజేతగా నిలిచింది. ఉత్తమ చలనచిత్రం, ఉత్తమ నటుడు (సూర్య), ఉత్తమ నటి (అపర్ణ బాలమురళి) అవార్డులు గెలుచుకుంది.
9. గంగూబాయి కతియావాడి (2022) 5 జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుంది
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 69వ జాతీయ అవార్డులలో ఉత్తమ నటి (అలియా భట్), ఉత్తమ స్క్రీన్ప్లే, ఉత్తమ ఎడిటింగ్, ఉత్తమ మేకప్ అవార్డులను గెలుచుకుంది.