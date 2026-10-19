Movie Franchise: ఒకే కథ 4 మూవీస్, ఇండియన్ సినిమాలో ఫ్రాంచైజీల ట్రెండ్!
Movie Franchise: జైలర్ 3, దృశ్యం 4, కాంతార 3, పుష్ప 3, కేజీఎఫ్ 3.. ఇలా వరుస సీక్వెల్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇండియన్ సినిమాలో ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఈ ఫ్రాంచైజీ ట్రెండ్ గురించి ఓ లుక్కేద్దాం.
ఫ్రాంచైజీ ట్రెండ్
ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్లలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా సీజన్లు రావడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు సినిమాల్లో కూడా అదే ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఒక కథ హిట్టయితే చాలు.. పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 అంటూ పొడిగించేందుకు స్టార్ డైరెక్టర్లు రెడీ అయిపోతున్నారు. ఒకే కథను పలు భాగాలుగా తెరకెక్కించే క్రేజ్ ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమాలో మామూలుగా లేదు. ఇంతకీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్న ఆ బిగ్ మూవీ ఫ్రాంచైజీలు ఏంటో చూద్దాం.
వెబ్ సిరీస్ల దారిలోనే మూవీ ఫ్రాంచైజీలు!
సాధారణంగా ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్లలో ఒక కథను చాలా సీజన్లుగా తీయడం కామన్. ఇప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్లు కూడా ఇదే ఫార్ములాను ఫాలో అవుతున్నారు. ఒక సినిమా హిట్టయితే దానికి సీక్వెల్ తీయడమే కాదు.. మూడు, నాలుగు పార్టులకు సరిపోయేలా కథలు రాసుకుంటున్నారు. జనాల్లోకి బాగా వెళ్లిన పాత్రలు, కథాంశాలను కంటిన్యూ చేస్తూ మూవీ ఫ్రాంచైజీల రేంజ్ పెంచుతున్నారు.
‘పుష్ప 3’, ‘కేజీఎఫ్ 3’ ఎప్పుడు మొదలవుతాయి?
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ‘పుష్ప’, ‘కేజీఎఫ్’ ఫ్రాంచైజీల నెక్స్ట్ పార్టుల కోసం కూడా ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ‘పుష్ప 3’, ‘కేజీఎఫ్ 3’ గురించి డైరెక్టర్లు గతంలోనే హింట్స్ ఇచ్చారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ డైరెక్టర్లు వేరే ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉండటంతో.. ఈ సినిమాల షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదు. అయినా సరే, ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీల నుంచి నెక్స్ట్ పార్టులు పక్కాగా వస్తాయని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు.
‘కాంతార 3’ కథ రాస్తున్న రిషబ్ శెట్టి!
రిషబ్ శెట్టి డైరెక్షన్లో వచ్చిన ‘కాంతార’ ఫ్రాంచైజీ నుంచి కూడా మరో పార్ట్ రానుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ‘కాంతార’ ప్రపంచాన్ని మరింత విస్తరించే ఉద్దేశంతో మూడో పార్ట్ కథపై వర్క్ జరుగుతోందని రిషబ్ శెట్టి గతంలోనే చెప్పాడట. ఫస్ట్ పార్ట్ సక్సెస్, ఆ కథా నేపథ్యంపై జనాల్లో ఉన్న ఆసక్తి చూస్తుంటే.. నెక్స్ట్ పార్ట్పై అంచనాలు పెరగడం సహజమే.
‘జైలర్ 3’ రానుందా? క్లైమాక్స్లో హింట్!
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన ‘జైలర్ 2’ క్లైమాక్స్లో విజయ్ సేతుపతి ఎంట్రీ ఇస్తాడట. దీంతో నెక్స్ట్ పార్ట్ పై క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోయింది. ఈ ఎంట్రీతో డైరెక్టర్ నెల్సన్ ‘జైలర్ 3’కి కూడా హింట్ ఇచ్చాడని టాక్ నడుస్తోంది. దీంతో ‘జైలర్’ ఫ్రాంచైజీ మరో పార్ట్తో రాబోతోందా అనే చర్చ సినీ లవర్స్లో మొదలైంది.
‘దృశ్యం 4’కి కూడా రెడీనా? కంటిన్యూ కానున్న సస్పెన్స్!
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ‘దృశ్యం’ ఫ్రాంచైజీకి ఉన్న క్రేజ్ వేరు. ఇప్పుడు దీని నెక్స్ట్ పార్ట్ గురించి కూడా గట్టిగానే చర్చ జరుగుతోంది. ‘దృశ్యం 4’ తీసే ఆలోచన ఉందని డైరెక్టర్ జీతు జోసెఫ్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చాడట. హిందీ వెర్షన్లో కథకు ఎండ్ కార్డ్ పడినా.. మలయాళంలో మాత్రం ఈ స్టోరీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. జార్జ్కుట్టి ఫ్యామిలీ కథలో ఇంకెన్ని ట్విస్టులు ఉంటాయో అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఒకే కథ, పలు భాగాలు: ఫ్రాంచైజీల వైపు డైరెక్టర్ల మొగ్గు!
ఇండియన్ సినిమాలో మూవీ ఫ్రాంచైజీల ట్రెండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. పాపులర్ క్యారెక్టర్లు, ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీలు, పాత పార్టుల సక్సెస్ను బేస్ చేసుకుని కథలను కంటిన్యూ చేసేందుకు డైరెక్టర్లు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ‘జైలర్’, ‘దృశ్యం’, ‘కాంతార’, ‘పుష్ప’, ‘కేజీఎఫ్’ సినిమాల నెక్స్ట్ పార్టులపై జనాల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ మదిలో ఉన్న ఒకే ఒక్క ప్రశ్న.. ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ సినిమాలు ఎప్పుడు సెట్స్ పైకి వెళ్తాయి? ఎప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తాయి?