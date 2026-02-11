Ileana హీరోయిన్ కాకపోతే ఏం చేసేదో తెలుసా? ఇంట్లో ఇష్టంగా చేసే పని ఇదే
ఇలియానా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ని ఓ రేంజ్లో ఊపేసింది. ఆరేళ్లపాటు తిరుగులేని స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. ఇప్పుడు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఇలియానా.. హీరోయిన్ కాకపోతే ఏం చేసేదో వెల్లడించింది.
ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ ని ఊపేసిన ఇలియానా
గోవా బ్యూటీ ఇలియానా ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ని ఓ ఊపు ఊపేసింది. తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. ఆమె తెలుగుతోపాటు ఇతర భాషల్లోనూ నటించినా, టాలీవుడ్ వల్లే ఆమెకి గుర్తింపు, పాపులారిటీ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ స్టార్ హీరోలతో రొమాన్స్ చేసి మెప్పించింది. ఆడియెన్స్ కి దగ్గరయ్యింది. కుర్రాళ్ల డ్రీమ్ హీరోయిన్గా మారిపోయింది.
`పోకిరి`తో బిగ్ బ్రేక్ అందుకున్న ఇలియానా
`దేవదాస్` మూవీతో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇలియానా. తొలి చిత్రంతోనే మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అందరి దృష్టిలో పడింది. ఇక ఆ వెంటనే మహేష్ బాబుతో `పోకిరి` మూవీలో నటించింది. ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. దీంతో ఇలియానా లైఫ్ మారిపోయింది. హాట్ కేక్లా మారిపోయింది. వరుసగా అవకాశాలు అందుకుంది.
ఆరేళ్లపాటు టాలీవుడ్ని షేక్ చేసిన ఇలియానా
`ఖతర్నాక్`, `రాఖి`,`మున్నా`, `ఆట`, `జల్సా`, `భలే దొంగలు`, `రెచ్చిపో`, `సలీమ్`, `శక్తి`, `నేను నా రాక్షసి`, `జులాయి`, `దేవుడు చేసిన మనుషులు` వంటి చిత్రాలతో టాలీవుడ్ని ఊపేసింది. అయితే చివర్లో విజయాలు అంతగా దక్కలేదు. దీంతో బాలీవుడ్కి పరిమితమయ్యింది. అక్కడ కూడా బాగానే సినిమాలు చేసింది. కానీ తెలుగులో వచ్చిన పాపులారిటీ మాత్రం రాబట్టుకోలేకపోయింది.
ఇద్దరు కుమారులకు జన్మనిచ్చిన ఇలియానా
ఇలియానా రెండేళ్ల వరకు సినిమాలు చేసింది. ఇప్పుడు దూరంగా ఉంటుంది. రెండేళ్ల గ్యాప్తో ఇద్దరు కుమారులకు జన్మనిచ్చింది ఇలియానా. ఇప్పుడు వారిని చూసుకునే పనిలోనే బిజీగా ఉంది. దీంతో సినిమాలకు దూరంగా ఉంటుంది. అయితే చాలా వరకు సోషల్ మీడియాలో బిజీగానే ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే లేటెస్ట్ గా ఇలియానాకి సంబంధించిన ఒక ఓల్డ్ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. అనసూయకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఆసక్తికర కామెంట్ చేసింది.
హీరోయిన్ కాకపోతే ఇలియానా చేసే పని ఇదే
హీరోయిన్ కాకపోతే ఏం చేసేవారు అని అనసూయ అడగ్గా, తాను ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా పనిచేసేదాన్ని అని తెలిపింది ఇలియానా. అంతేకాదు తాను ఖాళీగా ఉంటే టీవీ చూస్తానని, సినిమాలు చూస్తానని తెలిపింది. అలాగే తనకు వంట చేయడమంటే చాలా ఇష్టమట. సరదాగా వంట చేస్తానని, కప్ కేక్ తయారు చేయడంలో తాను ఎక్స్ పర్ట్ అని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఇలియానా కామెంట్స్ వైరల్గా మారాయి.