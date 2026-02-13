Ilaiyaraaja Secrets: మణిరత్నంను పరిచయం చేసింది నేనే.. ఇళయరాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Ilaiyaraaja Secrets: మణిరత్నం వంటి కొత్త దర్శకులను తానే ప్రోత్సహించానని వెల్లడించారు మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో ఇళయరాజా. ఈ క్రమంలో పలు సంచలన విషయాలను బయటపెట్టారు. పలు రహస్యాలను వెల్లడించారు.
సంచలనాలకు కేరాఫ్గా నిలుస్తున్న ఇళయరాజా
మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో ఇళయరాజా ఇండియన్ సంగీతాన్ని ఓ ఊపు ఊపేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు చాలా సెలక్టీవ్గా వెళ్తున్న ఆయన ఇప్పటికీ తనదైన సంగీతంతో అలరిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు చాలా విషయాలపై ఓపెన్ అవుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు సైలెంట్గా ఉన్న ఆయన ఇప్పుడు తన జర్నీని పంచుకుంటున్నారు. ఇందులో పలు రహస్యాలను బయటపెడుతున్నారు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో కోలీవుడ్ను షేక్ చేసే కొన్ని రహస్యాలు బయటపెట్టారు. ఈ రోజు ప్రపంచం మెచ్చుకుంటున్న ఎందరో దిగ్గజ దర్శకులను ఆయన ఎలా గుర్తించారో చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
మణరత్నం నాకు ముందే తెలియదు, నేనే ప్రోత్సహించా
సాధారణంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు పెద్ద దర్శకులతో పనిచేయాలనుకుంటారు. కానీ ఇళయరాజా మాత్రం అందుకు భిన్నం. యంగ్ డైరెక్టర్లతో పనిచేసి తానేంటో నిరూపించుకున్నారు. ఎంతో మందికి లైఫ్ ఇచ్చారు. ఈ విషయాలను ఆయన చెబుతూ, `మణిరత్నం, బాలు మహేంద్ర లాంటి వాళ్లు నాకు ముందే తెలియదు. వాళ్లను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ల సినిమాలకు సంగీతం అందించాను` అని ఇళయరాజా ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఆస్కార్ స్థాయికి వెళ్లిన మణిరత్నం కెరీర్ వెనుక రాజా ప్రోత్సాహం ఉందన్న విషయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
2 రోజుల్లో 6 పాటలు కంపోజ్
డైరెక్టర్ల కోసం కాదు, ఆడియెన్స్ కోసం చేస్తా
పాటలు హిట్ అవ్వడానికి ఇళయరాజా ఓ సీక్రెట్ చెప్పారు. `నేను కేవలం దర్శకుడిని సంతృప్తి పరచాలని అనుకోను. దర్శకుడి అభిరుచి ఒక పరిధిలోనే ఉంటుంది. దాన్ని దాటి ప్రతి స్వరం మాధుర్యాన్ని నేను ఆస్వాదిస్తాను. అందుకే నా పాటలను ప్రజలు ఇప్పటికీ పండగ చేసుకుంటున్నారు` అని తన విజయ సూత్రాన్ని బయటపెట్టారు ఇళయరాజా.
లండన్ సింఫనీ నిర్వహించిన తొలి దర్శకుడిగా రికార్డ్
ఇటీవల లండన్లో 'వాలియంట్' సింఫనీతో దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన ఇళయరాజా, 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో ఇప్పటికీ అలసిపోకుండా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి సినిమా తనకు ఒక కొత్త సవాల్ను, ఒక కొత్త పాఠాన్ని నేర్పుతుందని ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన 82వ ఏట కూడా లండన్ వెళ్లి 'వాలియంట్' అనే సింఫనీని ప్రదర్శించారు ఇళయరాజా. రాయల్ ఫిల్హార్మోనిక్ ఆర్కెస్ట్రాతో కలిసి సింఫనీ నిర్వహించిన తొలి ఆసియా సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు.
ఇళయరాజా బయోపిక్ (2026)
మొదటి సింఫనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజయవంతం కావడంతో, అక్టోబర్లో తన రెండవ సింఫనీతో పాటు 'సింఫోనిక్ డ్యాన్స్' అనే కొత్త ప్రయోగాన్ని కూడా ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. నటుడు ధనుష్ హీరోగా, అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వంలో ఇళయరాజా బయోపిక్ రాబోతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఏప్రిల్ 2026లో ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.