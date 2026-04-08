- Home
- Entertainment
- Raaka First Look: అల్లు అర్జున్ 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్..800 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమా కోసం వింత జంతువుగా మారిన బన్నీ
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో 800 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ చిత్రం తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. పాన్ వరల్డ్ మూవీ గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, భారీ గ్రాఫిక్స్ ప్రధానంగా ఉండే సినిమా అంటూ ముందు నుంచి ప్రచారం సాగుతోంది. ఇంతవరకు ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు.
'రాకా' ఫస్ట్ లుక్
కానీ నేను అల్లు అర్జున్ పుట్టిన రోజు కావడంతో చిత్ర యూనిట్ టైటిల్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ చేస్తూ అభిమానులకు బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ లుక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించేలా ఊహకి అందని విధంగా ఉంది. ఫస్ట్ లుక్ లో బన్నీ వింత జంతువు తరహాలో కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రాకా అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు.
The wait is over.
Gear up for #RAAKA ! pic.twitter.com/yzuovTCEpe
— Allu Arjun (@alluarjun) April 8, 2026
అల్లు అర్జున్ డెడికేషన్
ఈ సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్ ఎంతటి డెడికేషన్ ప్రదరిస్తున్నాడో ఫస్ట్ లుక్ తోనే అర్థం అవుతోంది. స్టైలిష్ స్టార్ గా గుర్తింపు పొందిన బన్నీ ఆ పేరుకు పూర్తి భిన్నంగా ఫస్ట్ లుక్ లో బట్టతల, భయంకరమైన చేతులు, గోర్లతో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం స్పేస్ సైన్స్, ఫిక్షనల్ అంశాలతో రూపొందుతోంది అని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అంటే బన్నీ ఈ మూవీలో ఏలియన్ తరహా పాత్ర పోషిస్తున్నాడా అనే అనుమానాలు ఫస్ట్ లుక్ తో మొదలయ్యాయి. ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.