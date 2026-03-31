- Home
- Entertainment
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ కి బిగ్ షాక్, 800 కోట్ల సినిమాకి ఎదురుదెబ్బ..క్యాన్సిల్ చేయక తప్పదా ?
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న సినిమాకి ఊహించని షాక్ తగిలింది. దీని వల్ల ఈ చిత్ర షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అల్లు అర్జున్, అట్లీ మూవీ
టాలీవుడ్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కలయికలో రూపొందుతున్న భారీ చిత్రం తాజా పరిణామాల వల్ల అడ్డంకులను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన దుబాయ్ షూటింగ్ షెడ్యూల్ మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా నిలిచిపోవచ్చని సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్పై భారీ అంచనాలు ఉండగా, తాజా పరిస్థితులు చిత్ర బృందాన్ని ఆలోచనలో పడేశాయి.
దుబాయ్ షెడ్యూల్ రద్దు ?
గల్ఫ్ లో నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రభావానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దుబాయ్ ప్రాంతం ప్రస్తుతం షూటింగ్కు సురక్షితం కాదని భావిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ నెలలో అక్కడ షూటింగ్ నిర్వహించాలనుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దీనితో నిర్మాతలు తదుపరి చర్యలపై చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు
ఇదే తరహాలో ఇటీవల ఎన్టీఆర్ నటించిన ‘డ్రాగన్’ సినిమా జోర్డాన్లో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ షెడ్యూల్ను మధ్యలోనే నిలిపివేయాల్సి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ ప్రాజెక్ట్కు కూడా ఎదురవుతున్నట్లు సమాచారం. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు సినిమా షూటింగ్లపై ఎంత ప్రభావం చూపుతున్నాయో ఈ పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి.
అట్లీ ప్రణాళిక
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన చాలా భాగం ఇప్పటికే ముంబైలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన సెట్లలో చిత్రీకరించారు. అయితే దుబాయ్ షెడ్యూల్లో కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించాలని దర్శకుడు అట్లీ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారే వరకు వేచి చూడాలా, లేక వేరే దేశంలో షూటింగ్ కొనసాగించాలా అన్నదానిపై నిర్మాతలు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అప్డేట్
ఇదిలా ఉండగా, అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్న అప్డేట్పై కూడా స్పష్టత వచ్చింది. ఏప్రిల్ 8న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ పోస్టర్ మాత్రమే విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. నిర్మాత బన్నీ వాస్ ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, “టైటిల్, పోస్టర్ విడుదల అవుతుంది. నా సమాచారం ప్రకారం ఎలాంటి వీడియో కంటెంట్ విడుదల ఉండదు. ఇది ప్రత్యేకమైన సినిమా కావడంతో విజువల్ కంటెంట్ను ప్రస్తుతం దాచిపెడుతున్నారు” అని తెలిపారు. భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఇందులో హీరోయిన్గా దీపికా పడుకొణె నటిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని సాయి అభ్యంకర్ అందిస్తున్నారు. ఫాంటసీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రపంచాన్ని చూడటానికి అభిమానులు మరికొంత సమయం వేచి చూడాల్సి ఉంది.