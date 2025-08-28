ప్రియురాలి కి ఇల్లు రెంట్ కి ఇచ్చిన స్టార్ హీరో, అద్దె ఎంత వసూలు చేస్తున్నాడంటే?
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ సెలబ్రెటీలు తమ ఇళ్లను రెంట్ కు ఇవ్వడం కామన్. కాని ఓ స్టార్ హీరో మాత్రం తాను ప్రేమిస్తున్న ప్రేయసికే తన ఇంటిని రెంట్ కు ఇచ్చాడు. అద్దె కూడా వసూలు చేస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరా హీరో? ఇంటి రెంట్ ఎంత?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
సినిమావాళ్ళ సంపాదన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మూవీ రెమ్యునరేషన్స్ ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును ఇతర రంగాల్లో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతూ కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. అంతే కాదు కాస్త డబ్బు ఉన్నవారు పలు చోట్ల స్థలాలు, ఇళ్లు ఇతర ఆస్తులను కొంటూ.. వాటినిరెంట్ కు ఇస్తూ లక్షల్లో సంపాదిస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ స్టార్స్ అయితే ముంబయ్ లో ఇళ్లు కొని వాటిని రెంట్ కు ఇవ్వడం సాధారణంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఒకరు తను ప్రేమిస్తున్న ప్రేయసికే తన ఇంటిని రెంటు కు ఇచ్చి అద్దె వసూలు చేస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరో కాదు.. బాలీవుడ్ బాడీ బిల్డర్ హృతిక్ రోషన్.
బాలీవుడ్లో సెలబ్రిటీలు తమకు ఉన్న ప్రాపర్టీలను ఇతర ప్రముఖులకు రెంట్కు ఇవ్వడం కొత్తకాదు. అయితే, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ తాజాగా చేసిన పని మాత్రం ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఆయన తన లవర్కే తన విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ను రెంట్కు ఇచ్చినట్టుగా సమాచారం. ప్రస్తుతం హృతిక్ రోషన్ సబా ఆజాద్ బాలీవుడ్ నటితో డేటింగ్ చేస్తున్న సంగతి అందరికి తెలిసిందే. వీరిద్దరూ పబ్లిక్గా కలిసి తిరుగుతున్నారు, అంతే కాదు సోషల్ మీడియాలో కూడా తరచూ జంటగా ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు.
తాజాగా బాలీవుడ్ మీడియాలో నుంచి బయటకు వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం, హృతిక్ రోషన్ ముంబైలో జుహూ సముద్రతీరంలో ఉన్న తన లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ను సబా ఆజాద్కు రెంట్ కు ఇచ్చాడని సమాచారం. అంతే కాదు ఆమె నుంచి ఆ ప్లాట్ కోసం నెలకు 75,000 రెంట్ కూడా వసూలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ సబాకు రెంటల్ అగ్రిమెంట్పై లభించిందని పేర్కొనబడింది. ఆమె ఈ ప్రాపర్టీని తన వర్క్ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తుందట. ఇందులో సబా తన ఆఫీస్ ను నడిపిస్తున్నట్టు బాలీవుడ్ టాక్.
సీ ఫేసింగ్ ప్రాపర్టీ గా ఉన్న ఈ అపార్ట్మెంట్ ను చాలా తక్కువ రెంట్ కు సబాకు ఇచ్చాడట హృతిక్. అయితే గతంలో కూడా ఈ ప్లాట్ ను హృతిక్ రోషన్ తన ఆఫీస్ పనులకు ఉపయోగించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు అదే ఆఫీస్ సబాకు రెంట్ కు ఇచ్చారు. ఇక ప్రస్తుతం సబా ఎక్కువగా హృతిక్ తోనే కలిసి ఉంటున్నట్టు సమాచారం. ఈక్రమంలో ఈ విషయంలో ఆడియన్స్ నుంచి రకరకాల కామెంట్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. “ప్రేమ వేరు... బిజినెస్ వేరు అంటూ హృతిక్ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు” అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది అభిమానులు హృతిక్ బిజినెస్ మైండ్ను పొగుడుతుండగా, మరికొంతమంది మాత్రం ఇది కూడా ఒక మార్కెటింగ్ స్టంట్ కావచ్చు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇక హృతిక్ రోషన్ రీసెంట్ గా "వార్ 2" సినిమాతో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. ఈ సినిమా ద్వారా హృతిక్ మళ్లీ యాక్షన్ అవతారంలో కనిపించాడు. టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఈసినిమాలో సందడి చేశాడు. ఇద్దరు కలిసి చేసిన యాక్షన్స్ సీన్స్ కు భారీగారెస్పాన్స్ వచ్చింది. కాని ఓవర్ ఆల్ గా సినిమా మాత్రం డిస్సపాయింట్ చేసిందని చెప్పాలి.హృతిక్ రోషన్ గతంలో సుసానే ఖాన్ను వివాహం చేసుకుని, అనంతరం విడాకులు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. విడాకుల తర్వాత కూడా వీరిద్దరూ పిల్లల కోసం ఫ్రెండ్షిప్ ను కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హృతిక్-సబా ప్రేమ బంధం బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన సమయంలో, ఈ అపార్ట్మెంట్ వ్యవహారం మరింత చర్చనీయాంశమవుతోంది.