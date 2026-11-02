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- SRK: సల్మాన్ ఖాన్ నో చెప్పడంతో షారుఖ్ రేంజ్ మారిపోయింది.. ఆ ఒక్క సీక్రెట్ తెలిసి అందరూ షాక్!
SRK: సల్మాన్ ఖాన్ నో చెప్పడంతో షారుఖ్ రేంజ్ మారిపోయింది.. ఆ ఒక్క సీక్రెట్ తెలిసి అందరూ షాక్!
Shah Rukh Khan: సల్మాన్ ఖాన్ వదులుకున్న ఆ ఒక్క బ్లాక్బస్టర్ సినిమానే షారుఖ్ ఖాన్ కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. సల్మాన్ ఖాన్ నో చెప్పడంతో షారుఖ్ రేంజ్ మారిపోయింది.. ఆ ఆసక్తికరమైన కథేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆ ఒక్క ఘటన.. షారుఖ్ ఖాన్ ని కింగ్ ఖాన్ గా మార్చేసింది
బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుఖ్ ఖాన్ ఈరోజు తన 61వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. గత 34 ఏళ్లుగా ఆయన ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక తిరుగులేని సూపర్స్టార్గా రాజ్యమేలుతున్నారు. బాలీవుడ్లో ఎంతమంది హీరోలు ఉన్నా.. సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ ల దోస్తానా గురించి ప్రతీ ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటారు. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ అలాంటిది.
అయితే, షారుఖ్ ఖాన్ ఈరోజు ఈ రేంజ్లో సూపర్స్టార్ అవ్వడం వెనుక సల్మాన్ ఖాన్ చేసిన ఒక హెల్ప్ ఉందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అవును, మీరు విన్నది నిజమే.. షారుఖ్ కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసిన ఆ క్రేజీ ఇన్సిడెంట్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సల్మాన్ ఖాన్ ఇచ్చిన ఆఫర్ తోనే అసలు కథ మొదలైంది
షారుఖ్ ఖాన్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో సల్మాన్ ఖాన్ కుటుంబం తనకు ఎంతగానో సపోర్ట్ చేసిందని చాలా సార్లు చెప్పారు. కేవలం పర్సనల్ లైఫ్లోనే కాకుండా.. షారుఖ్ కెరీర్లోనే మొదటి పెద్ద బ్లాక్బస్టర్ సినిమా దక్కడానికి కూడా సల్మానే ముఖ్య కారణం.
ఇది 1993 లో వచ్చిన 'బాజీగర్' (Baazigar) సినిమా సమయం నాటి ముచ్చట. అబ్బాస్-మస్తాన్ జోడీ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ ఒక నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్. అంటే విలన్ తరహాలో ఉండే అజయ్ శర్మ క్యారెక్టర్. ఒక కొత్త హీరో ఇలాంటి యాంటీ హీరో రోల్ చేయడం అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా పెద్ద రిస్క్.
సల్మాన్ నో చెప్పడంతో షారుఖ్ కి తగిలిన జాక్పాట్
అబ్బాస్-మస్తాన్ డైరెక్టర్లు ముందుగా ఈ బాజీగర్ కథను సల్మాన్ ఖాన్ దగ్గరకే తీసుకెళ్లారు. కానీ, ఆ టైమ్లో నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేయడానికి సల్మాన్ ఖాన్ అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. ఆ రోల్ చేయడానికి రిజెక్ట్ చేశారు.
అంతటితో ఆగకుండా, "ఈ రోల్ షారుఖ్ ఖాన్ కి బాగా సూట్ అవుతుంది, ఒకసారి అతన్ని కాంటాక్ట్ చేయండి" అని సల్మాన్ ఆ డైరెక్టర్లకు సలహా ఇచ్చారు. సల్మాన్ చెప్పిన ఐడియా నచ్చి, వారు షారుఖ్ ఖాన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు. షారుఖ్ కూడా ఆ ఛాలెంజ్ను హ్యాపీగా అంగీకరించి ఆ సినిమాలో నటించారు.
ఒక హిట్ కోసం చూస్తున్న వేళ దొరికిన బ్లాక్బస్టర్
'దీవానా' సినిమాతో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ, షారుఖ్ ఖాన్కు సోలో హీరోగా ఒక భారీ కమర్షియల్ హిట్ అవసరం పడింది. సరిగ్గా ఆ టైమ్లోనే 'బాజీగర్' రూపంలో ఆయనకు అనుకున్న హిట్ దక్కింది.
సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక థియేటర్లలో రచ్చ లేపింది. షారుఖ్ తన యాక్టింగ్తో అందరినీ మైమరిపించారు. దాంతో ఆ రాత్రికి రాత్రే షారుఖ్ ఖాన్ ఒక పెద్ద సూపర్స్టార్ అయిపోయారు. ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్లోనే అత్యంత కీలకమైన మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.
4 కోట్లతో తీస్తే 32 కోట్లు కొల్లగొట్టిన మూవీ
ఐఎమ్డిబి రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ఆ రోజుల్లో బాజీగర్ సినిమాను కేవలం 4 కోట్ల రూపాయల అంచనా బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కానీ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు కలెక్షన్లు సాధించి, మొత్తం 32 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది.
పెట్టిన బడ్జెట్కి ఏకంగా 8 రెట్లు లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. అలా సల్మాన్ ఖాన్ వద్దనుకున్న ఆ ఒక్క సినిమా, షారుఖ్ ఖాన్ జాతకాన్నే మార్చేసి బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ గా నిలబెట్టింది.