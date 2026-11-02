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- Shah Rukh Khan Net Worth: షారుఖ్ ఖాన్ 10 వేల కోట్ల సామ్రాజ్యం.. రెడ్ చిల్లీస్ నుంచి KKR వరకు!
Shah Rukh Khan Net Worth: షారుఖ్ ఖాన్ 10 వేల కోట్ల సామ్రాజ్యం.. రెడ్ చిల్లీస్ నుంచి KKR వరకు!
నవంబర్ 2, 2026 నాటికి షారుఖ్ ఖాన్ 61వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా క్రికెట్, లగ్జరీ బ్రాండ్స్, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఆయన ఏకంగా రూ.10,000 కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు.
షారుఖ్ ఖాన్ వ్యాపార ప్రయాణం
ఇండియన్ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ పేరు ఒక బ్రాండ్. కానీ ఆయన సక్సెస్ కేవలం వెండితెరకే పరిమితం కాలేదు. మూడు దశాబ్దాల కెరీర్లో తన క్రేజ్ను ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్, కన్స్యూమర్ బ్రాండ్స్లో పెట్టుబడులుగా మార్చారు.
61వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కింగ్ ఖాన్, ఒక నటుడిగా ఉంటూనే పవర్ఫుల్ బిజినెస్ ఎంపైర్ను ఎలా నిర్మించారో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026 ప్రకారం, ఆయన ఆస్తి సుమారు రూ.10,000 కోట్లు. దీంతో ఇండియాలోనే అత్యంత ధనిక నటుడిగా ఆయన నిలిచారు.
రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్: షారుఖ్ వ్యాపారానికి వెన్నెముక
2002లో తన భార్య గౌరీ ఖాన్తో కలిసి షారుఖ్ స్థాపించిన 'రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్' ఆయన వ్యాపారాల్లో అత్యంత కీలకమైనది.
ఈ సంస్థ ద్వారా మై హూ నా, ఓం శాంతి ఓం, చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, రయీస్, జవాన్ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలు నిర్మించారు. సినిమా నిర్మాణంతో పాటు డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగాల్లోకి కూడా ఈ సంస్థ విస్తరించింది.
వీరి 'రెడ్ చిల్లీస్ VFX' విభాగం ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాప్ రేంజ్లో ఉంది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు అద్భుతమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అందిస్తోంది.
కేవలం రెమ్యునరేషన్ పైనే ఆధారపడకుండా, సినిమాల్లో లాభాల వాటా తీసుకునేలా షారుఖ్ తన రూటు మార్చారు. ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అయిన గౌరీ ఖాన్ కూడా ఈ వ్యాపారంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, నైట్ రైడర్స్ గ్రూప్
షారుఖ్ ఖాన్ వ్యాపారాలు కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు. 2008లో నటి జూహీ చావ్లా, ఆమె భర్త జై మెహతాతో కలిసి 'కోల్కతా నైట్ రైడర్స్' (KKR) ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసి ఐపీఎల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
ఒక క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పెట్టిన ఈ పెట్టుబడి, ఇప్పుడు ఐపీఎల్లోనే అత్యంత పాపులర్ బ్రాండ్గా ఎదిగింది.
2012, 2014, 2024 సంవత్సరాల్లో KKR ఐపీఎల్ కప్ గెలిచింది. ఈ విజయాలతో ఫ్రాంచైజీకి భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ రావడమే కాకుండా కమర్షియల్ వాల్యూ కూడా అమాంతం పెరిగింది.
'నైట్ రైడర్స్ గ్రూప్' ద్వారా షారుఖ్ తన క్రికెట్ వ్యాపారాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ట్రిన్బాగో నైట్ రైడర్స్, యూఏఈ ILT20లో అబుదాబి నైట్ రైడర్స్, మేజర్ లీగ్ క్రికెట్లో లాస్ ఏంజిల్స్ నైట్ రైడర్స్ జట్లను సొంతం చేసుకున్నారు.
2026 జూలైలో లాస్ ఏంజిల్స్లో 'నైట్ రైడర్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్' ప్రారంభించడం వారి అంతర్జాతీయ విస్తరణలో మరో కీలక అడుగు.
గ్లోబల్ టీ20 మార్కెట్లో షారుఖ్ వ్యాపార పోర్ట్ఫోలియోలో క్రికెట్ ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారిపోయింది.
లగ్జరీ బ్రాండ్స్, రియల్ ఎస్టేట్
సినిమాలు, క్రికెట్ మాత్రమే కాకుండా బ్రాండ్ పార్ట్నర్షిప్స్, కన్స్యూమర్ వెంచర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా షారుఖ్ ఖాన్ తన సంపదను పెంచుకున్నారు.
తన కొడుకు ఆర్యన్ ఖాన్తో కలిసి ప్రారంభించిన లగ్జరీ బ్రాండ్ 'D'YAVOL' ఇందులో ముఖ్యమైనది. ఈ బ్రాండ్ ఫ్యాషన్, బేవరేజెస్ లాంటి ప్రీమియం లైఫ్స్టైల్ ప్రొడక్ట్స్ను అందిస్తోంది.
బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్ ద్వారా కూడా షారుఖ్కు భారీ ఆదాయం వస్తోంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటూ కమర్షియల్ మార్కెట్లో తన సత్తా చాటుతున్నారు.
ఆయన ఆస్తుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వాటా కూడా చాలా పెద్దది. ముంబైలోని ఆయన ఇల్లు 'మన్నత్' ఇండియాలోనే అత్యంత ఫేమస్ సెలబ్రిటీ ఇళ్లలో ఒకటి. ఢిల్లీ, లండన్, దుబాయ్, అలీబాగ్లలో కూడా ఆయనకు ఖరీదైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ఆస్తుల విలువలపై మీడియాలో రకరకాల అంచనాలు ఉన్నాయి.
హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026 ప్రకారం, షారుఖ్ ఖాన్ నికర ఆస్తి సుమారు రూ.10,000 కోట్లు. 2025లో ఈ అంచనా రూ.12,490 కోట్లుగా ఉండగా, ఇప్పుడు కాస్త తగ్గింది.
ప్రైవేట్ వ్యాపారాల వాల్యుయేషన్, పెట్టుబడులు, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి సెలబ్రిటీల ఆస్తుల అంచనాలు మారుతుంటాయని ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టం చేస్తోంది. ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే కానీ, అధికారిక ఆర్థిక లెక్కలు కావు.