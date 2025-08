ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కుమారుడు హిమాన్షు ఈ సినిమా చూసి రివ్యూ ఇచ్చారు. కింగ్డమ్ సినిమాను చూడటానికి హైదరాబాదు ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్స్‌లోని థియేటర్‌కు వెళ్లారు హిమాన్షు. సినిమా చూసిన తర్వాత హిమాన్షు ట్విటర్ వేదికగా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. “RTC X రోడ్స్‌లో ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి కింగ్‌డమ్ చూశాను. మొదటిసారిగా థియేటర్‌లో సినిమా చూడటం ఉత్సాహభరితంగా అనిపించింది. థియేటర్‌లోని బిగ్ స్క్రీన్, హైప్ అప్ ఆడియన్స్ మధ్య కింగ్‌డమ్ వైబ్ గూస్‌బంప్స్ కలిగించింది. విజయ్ దేవరకొండ అద్భుతమైన యాక్టింగ్ వల్ల ఈ సినిమా బాగా నచ్చింది” అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

Just watched Kingdom with a couple of friends at RTC X Roads. First time in an electrifying theatre 😁



The energy in the theatre was insane with a huge screen, hyped-up audience, and a vibe that gave goosebumps!



Stellar performance by @TheDeverakonda absolutely loved the film!

— Himanshu Rao Kalvakuntla (@TheHimanshuRaoK) July 31, 2025