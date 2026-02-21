- Home
Hey Balwanth Collections: `హే బలవంత్` మూవీకి అదిరిపోయే వసూళ్లు.. సుహాస్ పంట పండినట్టే
సుహాస్, శివానీ నగరం జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ `హే బలవంత్`. ఈ మూవీ శుక్రవారం విడుదలై పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ చిత్రానికి మొదటి కలెక్షన్లు ఎంతనేది చూస్తే.
హే బలవంత్ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్
సుహాస్ హీరోగా, శివానీ నగరం హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం `హే బలవంత్`. గోపీ అచ్చర దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వీకే నరేష్, సుదర్శన్, వెన్నెల కిశోర్, అజయ్ ఘోష్, యాంకర్ స్రవంతి, హర్షవర్థన్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. బీ నరేంద్ర రెడ్డి నిర్మించారు. ఈ మూవీని వంశీ నందిపాటి రిలీజ్ చేశారు. శుక్రవారం విడుదలైన ఈ మూవీకి ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. క్రిటిక్స్ నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి.
హే బలవంత్ మూవీకి మొదటి రోజు కలెక్షన్లు
ఇక థియేట్రికల్గానూ ఈ మూవీ సత్తా చాటుతోంది. ఫస్ట్ డే మంచి వసూళ్లని రాబట్టింది. ఈ చిత్రానికి మొదటి రోజు కలెక్షన్ల రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫస్ట్ డే రూ.2.14కోట్లు వసూలు చేసింది. తాజాగా ఈ విషయాన్ని టీమ్ వెల్లడించింది. చిత్ర బృందం ఈ స్థాయిలో వసూళ్లని అంచనా వేయలేదు. వారు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగానే వస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రీమియర్స్, ఫస్ట్ డే కలిపి ఈ వసూళ్లు వచ్చాయి.
హే బలవంత్ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
మొదటి రోజుతో పోల్చితే రెండో రోజు ఈ వసూళ్లు పెరిగే అవకాశం ఉందట. టీమ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. రెండో రోజు మరింత స్ట్రాంగ్గా ఉందని తెలిపింది. ఇదే జరిగితే ఈ మూవీకి నెమ్మదిగా పుంజుకోబోతుందని చెప్పొచ్చు. శనివారం, ఆదివారం కలెక్షన్లు పెరిగితే మొదటి వీకెండ్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్లో సగం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సినిమాకి ఎనిమిది కోట్ల బిజినెస్ అయ్యిందని సమాచారం. అంటే సుమారు రూ.15-16కోట్ల గ్రాస్ వస్తే సినిమా సేఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ టార్గెట్ పెద్దదే, కానీ ఇదే జోరు చూస్తుంటే, దాన్ని రీచ్ కావడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని టాక్.
నవ్విస్తూ గుండెని బరువెక్కించే హే బలవంత్ మూవీ
కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రం డిజిటల్ రైట్స్ కూడా బాగానే అమ్ముడుపోయినట్టు సమాచారం. జీ5 ఈ రైట్స్ ని దక్కించుకుంది. శాటిలైట్ రైట్స్ కూడా అదే సొంతం చేసుకుంది. ఈ మూవీని వంశీనందిపాటి విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. కంటెంట్పై నమ్మకంతో దీన్ని ఆయన విడుదల చేసేందుకు ముందుకు వచ్చినట్టు టాక్. ఇక ఈ మూవీ ఆద్యంతం కామెడీగా సాగుతూనే చివర్లో ఎమోషనల్గా ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రాస్టిట్యూషన్ తప్పు కాదని, అలా చేసేవారి జీవితంలోని పెయిన్ని, వారి గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే మూవీ ఇది.. నవ్విస్తూ, గుండెని బరువెక్కించింది.