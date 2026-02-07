- Home
- Entertainment
- Chiranjeevi: ఆ కుర్రాడి కోసం తన సినిమా షూటింగ్ నే ఆపేసిన చిరంజీవి..ఇప్పుడు అతడే మెగాస్టార్ కి పోటీగా దిగాడు
Chiranjeevi: ఆ కుర్రాడి కోసం తన సినిమా షూటింగ్ నే ఆపేసిన చిరంజీవి..ఇప్పుడు అతడే మెగాస్టార్ కి పోటీగా దిగాడు
చిరంజీవి తన సినిమాలో ఓ కుర్ర హీరోకి ఛాన్స్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేశారు. కానీ ఆ హీరో షూటింగ్ కి రాకపోవడంతో పెద్ద రచ్చ జరిగింది. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరు ? ఆ సంఘటన ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
చిరంజీవి సినిమాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇండస్ట్రీలో ఎందరో హీరోలు, నటీనటులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. సక్సెస్ సాధించాలి, నటుడిగా ఎదగాలి అంటే బ్యాగ్రౌండ్ అవసరం లేదు అని నిరూపించిన నటుడు చిరంజీవి. ఏడు పదుల వయసులో కూడా చిరంజీవి వరుస సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. చిరంజీవిని ఆదర్శంగా తీసుకున్న వారిలో యువ హీరో శర్వానంద్ ఒకరు.
చిరంజీవి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న హీరో
శర్వానంద్, రాంచరణ్ ఇద్దరూ చిన్ననాటి నుంచి స్నేహితులు. దీనితో బాల్యంలో శర్వానంద్ చిరంజీవి ఇంటికి వెళ్లేవారట. ఓ కార్యక్రమంలో శర్వానంద్ మాట్లాడుతూ.. నేను నటుడిని కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు చిరంజీవి గారి బ్లెస్సింగ్ తీసుకుని నా తొలి సినిమాకు వెళ్ళాను. ఆయన నాకు ఒకటే చెప్పారు. నువ్వు నటుడివి అయ్యాక డైరెక్టర్ నుంచి లైట్ బాయ్ వరకు అందరినీ సమానంగా చూడు అని చిరంజీవి గారు చెప్పారు.
పిలిచి మరీ ఛాన్స్ ఇచ్చారు
ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటించిన తర్వాత చిరంజీవి గారు నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ మూవీలో ఓ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. ఈ మూవీలో శర్వానంద్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని చిత్ర యూనిట్ కి ఆయన చెప్పారు. చిరంజీవి గారు చెప్పారు కదా వాళ్లే ఫోన్ చేస్తారు అని అనుకున్నా. కానీ 2 నెలల వరకు నాకు ఫోన్ రాలేదు.
శర్వానంద్ పై చిరంజీవి కోపం
దీనితో ఆ ఛాన్స్ పోయింది ఏమో అనుకున్నా. రాంచరణ్ కి కూడా చెప్పాలని అనిపించలేదు. కానీ రెండు నెలల తర్వాత కాల్ వచ్చింది. నీపై చిరంజీవి గారు కోపంగా ఉన్నారు. ఒకసారి రా అని పిలిచారు. నేను వెళ్ళాను చిరంజీవి గారు నా మీద ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారో నాకు అర్థం కాలేదు. నేను ఛాన్స్ ఇచ్చినా ఎందుకు రాలేదు అని అడిగారు. నాకు ఎవరూ ఫోన్ చేయలేదు, పిలవలేదు అని చెప్పా.
షూటింగ్ ఆపేసిన మెగాస్టార్
దీనితో వెంటనే చిరంజీవి గారు షూటింగ్ ఆపేశారు. నేను ఈ అబ్బాయికి ఛాన్స్ ఇమ్మని చెప్పాను కదా. మీరు ఎందుకు కాల్ చేయలేదు అని చిత్ర యూనిట్ మొత్తాన్ని చివాట్లు పెట్టారు. జరుగుతున్న షూటింగ్ వాయిదా వేసి మరుసటి రోజు నేను నటించాల్సిన సన్నివేశాల షూటింగ్ పెట్టించారు. అది మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే.. అంటూ శర్వానంద్ ప్రశంసలు కురిపించారు. శంకర్ దాదా ఎంబిబిఎస్ తర్వాత శర్వానంద్ నెమ్మదిగా హీరోగా ఎదిగారు. ఇప్పుడు ఏకంగా చిరంజీవి సినిమాకి పోటీగా తన సినిమాని దించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. సంక్రాంతికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీతో పాటు శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారి కూడా రిలీజై విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.