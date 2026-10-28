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- Halloween 2026: నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తీసిన 10 హారర్ మూవీస్, చెమటలు పట్టించే సినిమాలు
Halloween 2026: నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తీసిన 10 హారర్ మూవీస్, చెమటలు పట్టించే సినిమాలు
Halloween 2026: హాలోవీన్ 2026 సందర్భంగా నిజ జీవిత సంఘటనల స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన 10 హారర్ సినిమాలను ఇక్కడ చూడండి. అన్నాబెల్లె, ది కంజురింగ్ నుంచి ఇండియన్, ఏషియన్ సినిమాలైన భూత్, డెత్ విస్పరర్, వినా: బిఫోర్ 7 డేస్ వరకు ఈ లిస్ట్లో ఉన్నాయి.
నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా 10 హారర్ సినిమాలు
నిజంగా జరిగిన క్రైమ్ సంఘటనలు, భయపెట్టే పారానార్మల్ అనుభవాల ఆధారంగా తీసిన హారర్ సినిమాలు చూడటానికి హాలోవీన్ కంటే మంచి సమయం మరొకటి లేదు.
అయితే సినిమాల్లో చూపించే ప్రతి అతీంద్రియ శక్తుల కథా నిజం కాకపోవచ్చు. కానీ, ఈ హాలోవీన్కు మీరు కచ్చితంగా చూడాల్సిన 10 రియల్ లైఫ్ బేస్డ్ హారర్ సినిమాల లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది.
ది అన్బార్న్ చైల్డ్ (2011)
బ్యాంకాక్లోని ఒక గుడిలో 2010లో 2,000కు పైగా పిండాల అస్థిపంజరాలు బయటపడ్డాయి. ఈ షాకింగ్ సంఘటన ఆధారంగా ఈ థాయ్ హారర్ సినిమాను తీశారు. నిజానికి అదొక స్కాండల్ కాగా, సినిమాలో దాన్ని సూపర్ న్యాచురల్ హారర్గా మార్చారు.
అన్నాబెల్లె (2014)
రాగెడీ ఆన్ అనే బొమ్మకు దెయ్యం పట్టిందని పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఎడ్, లొరైన్ వారెన్ నమ్మారు. ఆ నిజ జీవిత కథ ఆధారంగానే ఈ సినిమాను తీశారు. అయితే ఈ పారానార్మల్ సంఘటనను ఇంకా ఎవరూ అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.
ది కంజురింగ్ (2013)
రోడ్ ఐలాండ్లోని ఒక ఫామ్హౌస్లో 1970ల కాలంలో పెరాన్ ఫ్యామిలీకి ఎదురైన నిజ జీవిత సంఘటనల స్ఫూర్తితో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. వారి పారానార్మల్ అనుభవాలు అప్పట్లో ఎడ్, లొరైన్ వారెన్ దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
ది ఎక్సార్సిజం ఆఫ్ ఎమిలీ రోజ్ (2005)
జర్మనీకి చెందిన అన్నెలీస్ మిచెల్ అనే మహిళ కథ ఆధారంగా ఈ కోర్ట్ రూమ్ హారర్ సినిమాను తీశారు. దెయ్యాన్ని వదిలించే క్రమంలో జరిగిన పూజల వల్ల ఆమె 1976లో ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
ఓపెన్ వాటర్ (2003)
ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్లో 1998లో టామ్, ఐలీన్ లోనెర్గాన్ అనే ఇద్దరు డైవర్లు అదృశ్యమయ్యారు. ఈ సంఘటన ఆధారంగా సముద్రంలో ఒంటరిగా మిగిలిపోతే కలిగే భయాన్ని ఈ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్లో అద్భుతంగా చూపించారు.
భూత్: పార్ట్ వన్ – ది హాంటెడ్ షిప్ (2020)
ముంబైలోని జుహు బీచ్లో 2011లో ఎంవీ విజ్డమ్ అనే కార్గో షిప్ అనుకోకుండా నిలిచిపోయింది. ఈ సంఘటన స్ఫూర్తితో విక్కీ కౌశల్ హీరోగా ఈ ఇండియన్ హారర్ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
ది స్టోన్మ్యాన్ మర్డర్స్ (2009)
ముంబైలో 1980ల కాలంలో రోడ్ల పక్కన నిద్రపోయే వారిని ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ మిస్టరీ మర్డర్స్ ఆధారంగా కల్పిత ఇన్వెస్టిగేషన్ అంశాలను జోడించి ఈ ఇండియన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను తీశారు.
డెత్ విస్పరర్ (టీ యోడ్) (2023)
రచయిత క్రిత్తనాన్ చెప్పిన ఒక భయంకరమైన ఫ్యామిలీ కథ ఆధారంగా ఈ థాయ్ హారర్ సినిమాను తీశారు. 1970ల్లో జరిగిన ఈ సంఘటన గురించి తన తల్లి తనకు చెప్పిందని ఆయన పేర్కొన్నాడు. ఆ తర్వాత ఈ కథను సినిమాగా మార్చారు.
వినా: బిఫోర్ 7 డేస్ (2024)
ఇండోనేషియాలో జరిగిన వినా దేవి అర్సిటా, ఆమె బాయ్ఫ్రెండ్ ఎకీల మర్డర్ కేసు స్ఫూర్తితో ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ను తెరకెక్కించారు. ఈ నిజ జీవిత కథకు ఆత్మలతో మాట్లాడే అతీంద్రియ శక్తుల కల్పిత కథను జోడించారు.
అమిటీవిల్లే హారర్ (1979)
డిఫియో ఫ్యామిలీకి చెందిన ఆరుగురు సభ్యులు 1974లో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆ ఇంట్లోకి మారిన లట్జ్ ఫ్యామిలీకి ఎదురైన దెయ్యాల అనుభవాలను కలిపి ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు.
దెయ్యం పట్టిన బొమ్మలు, భయంకరమైన క్రైమ్ స్టోరీలు లేదా ఏషియన్ హారర్ కథలు.. మీకు ఎలాంటివి ఇష్టమైనా సరే, ఈ హాలోవీన్కు చూసేందుకు పైన చెప్పిన టాప్ 10 సినిమాల లిస్ట్లో అన్నీ ఉన్నాయి.