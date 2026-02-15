- Home
- Entertainment
- Funky Day 2 Collections: నాగవంశీకి అసలు కష్టాలు స్టార్ట్.. `ఫంకీ` రెండు రోజుల కలెక్షన్లు
Funky Day 2 Collections: నాగవంశీకి అసలు కష్టాలు స్టార్ట్.. `ఫంకీ` రెండు రోజుల కలెక్షన్లు
అనుదీప్ రూపొందించిన `ఫంకీ` మూవీ శుక్రవారం విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్ జంటగా నటించిన ఈ మూవీ రెండు రోజులు కలెక్షన్లు ఎంత వచ్చాయంటే?
ఫంకీ మూవీలో ఇదే మైనస్
విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్ జంటగా, అనుదీప్ కేవీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం `ఫంకీ`. నాగవంశీ నిర్మించిన ఈ సినిమాని పూర్తిగా డైలాగ్ కామెడీని నమ్ముకుని రూపొందించారు. అనుదీప్ మార్క్ పంచ్ డైలాగ్లు ఇందులో హైలైట్గా నిలిచాయి. దీనికితోడు మదర్ ఎమోషన్ కూడా ఆకట్టుకుంది. అయితే సినిమాలో కథ లేదు. కథనంలో కూడా ఓ క్లారిటీ లేదు. ఇష్టా రాజ్యంగా మూవీని తెరకెక్కించినట్టుగా ఉంది. ఇదే సినిమాకి పెద్ద ఎఫెక్ట్ అయ్యింది.
`ఫంకీ` మూవీ కలెక్షన్లు
కామెడీ అన్ని చోట్ల వర్కౌట్ కాలేదు. ఫస్టాఫ్లో బలవంతంగా కామెడీ డైలాగ్లు పెట్టినట్టు ఉంది. సెకండాఫ్లో ఫర్వాలేదు. క్లైమాక్స్ ఎమోషనల్గా ఉంది. కానీ అవి మాత్రమే ఆడియెన్స్ కి సరిపోవు. అయినప్పటికీ ఈ మూవీకి మంచి వసూళ్లు వస్తుండటం విశేషం. టాలీవుడ్ టూ బాలీవుడ్ సైట్ అందించిన లెక్కల ప్రకారం.. మొదటి రోజు ఈ చిత్రం రూ.4.5కోట్లు వసూలు చేసింది. ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువే వచ్చాయి. టాక్తో సంబంధం లేకుండా మంచి ఓపెనింగ్స్ ని సాధించింది. కానీ రెండో రోజు మాత్రం ఆ ప్రభావం కనిపించింది. సగానికి పడిపోయింది.
ఫంకీ మూవీ రెండో రోజు కలెక్షన్లు
ఫంకీ మూవీ రెండో రోజు కలెక్షన్లు చూస్తే, దాదాపు రెండు కోట్లు వసూలు చేసింది. మొదటి రోజుతో పోల్చితే సగం మాత్రమే వచ్చాయని చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో రూ.6.55కోట్లు వసూలు చేసింది. నైజాంలో రూ.1.15కోట్లు, ఏపీలో కోటి, ఓవర్సీస్, ఇతర స్టేట్స్ అన్ని కలిపి రూ.1.25కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇలా రెండో రోజుల్లో రూ.3.40కోట్ల షేర్, ఆరున్నర కోట్ల గ్రాస్ వచ్చింది.
`ఫంకీ` బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే
ఈ సినిమాకి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ సుమారు రూ.13కోట్లు అయ్యింది. అంటే రూ.14కోట్లు వస్తే బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుంది. సినిమాకి అయిన బడ్జెట్ రూ.25కోట్లు అని సమాచారం. ఇప్పుడు వచ్చిన కలెక్షన్లని బట్టి చూస్తే, బ్రేక్ ఈవెన్ కావడానికి ఇంకా రూ.పది కోట్లకుపైగా షేర్ రావాలి. ఇరవై కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూలు చేయాలి. ఈ చిత్రం ఆదివారం బాగానే వసూలు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ సోమవారం నుంచి అసలు పరీక్ష ఉండబోతుంది. ఇటీవల `అనగనగా ఒక రాజు` మూవీతో హిట్ అందుకున్నారు నాగవంశీ. ఇప్పుడు `ఫంకీ` రూపంలో గట్టి దెబ్బ పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సోమవారం నుంచి వచ్చే కలెక్షన్లు ఈ మూవీని జాతకాన్ని తేల్చనున్నాయి.