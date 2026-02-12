Romantic Movies: వాలెంటైన్స్ డే కు లవర్ తో కలిసి చూడాల్సిన 5 ఎవర్గ్రీన్ సినిమాలు
ప్రేమ అనేది ఎన్నో దశాబ్దాలుగా సినిమాకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది. రొమాన్స్, విరహం, ఆశలతో నిండిన ఎన్నో మరపురాని కథలను ప్రేక్షకులకు అందించింది. ప్రేమికులను అలరించే ఎవర్గ్రీన్ వాలెంటైన్స్ డే సినిమాలు ఏమున్నాయంటే?
16
Image Credit : IMDb
వాలెంటైన్స్ డే టాప్ 5 మూవీస్
ప్రేమ ఎప్పుడూ సినిమాకి ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్. ప్యాషన్, ఎమోషనల్ జర్నీలను సెలబ్రేట్ చేసే ఎన్నో కథలను సినిమా మనకు ఇచ్చింది. గ్రాండ్ ట్రాజెడీల నుంచి సింపుల్ రిలేషన్షిప్ల వరకు, ప్రేమలోని ఎన్నో రంగులను సినిమాలు అందంగా చూపించాయి. ఈ వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా, ప్రేమలోని మ్యాజిక్ను గుర్తుచేసే కొన్ని ఎవర్గ్రీన్ రొమాంటిక్ సినిమాలను మళ్లీ చూసేద్దాం.
26
Image Credit : IMDb
Before Sunrise (1995)
ఈ సినిమాలో ఇద్దరు అపరిచితులు ఒక ట్రైన్లో కలుస్తారు. ఆ తర్వాత వియన్నాలో ఒకే ఒక్క రాత్రి గడుపుతారు. వాళ్ల మధ్య జరిగే నిజాయితీ సంభాషణలు, అనుభవాల ద్వారా అనుకోకుండా ఏర్పడే బంధాలు, యంగ్ ఏజ్ రొమాన్స్లోని అందాన్ని ఈ సినిమా చూపిస్తుంది.
36
Image Credit : IMDb
La La Land (2016)
లాస్ ఏంజిల్స్లో తమ కలలను, ప్రేమను వెతుక్కునే ఇద్దరి కథ ఇది. విజువల్గా అద్భుతంగా ఉండే ఈ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్, ప్రేమ ఎదుగుదలకు ఎలా స్ఫూర్తినిస్తుందో చూపిస్తుంది. అదే సమయంలో కొన్నిసార్లు ప్రేమ త్యాగాలను కూడా కోరుతుందని చెబుతుంది. సంబంధాల గురించి వాస్తవికంగా, కాస్త బాధతో కూడిన తీపి అనుభూతిని ఈ సినిమా ఇస్తుంది.
46
Image Credit : IMDb
Pretty Woman (1990)
ఇది ఒక ఆధునిక ఫెయిరీ టేల్. ఒక ధనవంతుడైన వ్యాపారవేత్త, చలాకీగా ఉండే ఒక అమ్మాయి మధ్య అనుకోకుండా ఏర్పడిన బంధం ఈ కథ. వాళ్ల బంధం కేవలం ఒక బిజినెస్ ఒప్పందంలా కాకుండా, నిజమైన ప్రేమగా మారుతుంది. ఈ సినిమాలో కామెడీ, చార్మ్, హార్ట్ఫుల్ రొమాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి.
56
Image Credit : IMDb
The Notebook (2004)
ఇది నోవా, ఆలీల గాఢమైన ప్రేమకథ. వాళ్ల ప్రేమ అంతరాలు, యుద్ధం, కాలం వంటి ఎన్నో అడ్డంకులను తట్టుకుని నిలుస్తుంది. ఫ్లాష్బ్యాక్ల ద్వారా ఈ కథను చెబుతారు. యంగ్ ఏజ్ రొమాన్స్, తరగని నిబద్ధతను ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. అందుకే ఇది తరతరాలుగా ప్రేక్షకులను కదిలిస్తూ, ఒక వాలెంటైన్స్ క్లాసిక్గా నిలిచిపోయింది.
66
Image Credit : IMDb
Titanic (1997)
తరాలు మారినా.. తరగని ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచిన సినిమా టైటానిక్. ప్రమాదానికి గురైన RMS టైటానిక్ షిప్లో ఈ కథ జరుగుతుంది. ఆ షిప్ మొదటి ప్రయాణంలో జాక్, రోజ్ అనే ఇద్దరు ప్రేమికులు కలుస్తారు. వాళ్లిద్దరూ వేర్వేరు సామాజిక వర్గాలకు చెందినవారు. వాళ్ల ఎమోషనల్ జర్నీలో ప్యాషన్, త్యాగం, విషాదం అన్నీ ఉంటాయి. అందుకే ఇది సినిమా చరిత్రలోనే మరపురాని ప్రేమకథల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.
Latest Videos