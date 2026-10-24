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- Fauzi Teaser: ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్ అదిరింది.. సుభాష్ చంద్రబోస్ సీక్రెట్ స్పైగా డార్లింగ్!
Fauzi Teaser: ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్ అదిరింది.. సుభాష్ చంద్రబోస్ సీక్రెట్ స్పైగా డార్లింగ్!
Fauzi Teaser: ఫౌజీ టీజర్ వచ్చేసింది. ఇందులో ప్రభాస్ బ్రిటిష్ వాళ్లపై పోరాడే సీక్రెట్ స్పైగా కనిపించాడు. ఆయన 47వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ గ్లింప్స్ లో ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.
ఫౌజీ టీజర్ వచ్చేసింది
ప్రభాస్ 47వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'ఫౌజీ' మేకర్స్ ఫస్ట్ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా 'ఫైల్ నెం. 25' పేరుతో వదిలిన ఈ గ్లింప్స్.. స్వాతంత్ర్య పోరాట నేపథ్యంలో సాగే పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఉండబోతుందని స్పష్టమవుతోంది.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో జర్మన్ నియంత అడాల్ఫ్ హిట్లర్ను నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కలిసినట్లుగా ఈ టీజర్ మొదలవుతుంది. చరిత్రలో వీళ్ల కలయిక నిజమే అయినా, సినిమా కోసం కాస్త ఫిక్షన్ జోడించారు. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వణుకు పుట్టిస్తున్న ఓ మిస్టీరియస్ ఇండియన్ సూపర్ స్పై గురించి బోస్ మాట్లాడటం ఆసక్తిగా మారింది.
ఆ తర్వాత భారీ మెషిన్ గన్తో దాడికి సిద్ధమవుతున్న ప్రభాస్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. మన దేశానికి స్వేచ్ఛను దూరం చేసిన బ్రిటిష్ వాళ్లపై పోరాడతానని చెప్పే వాయిస్ ఓవర్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. భగవద్గీత స్ఫూర్తితో సాగే ఓ కోడ్ కూడా ఈ క్యారెక్టర్ మిషన్కు మరింత డెప్త్ తీసుకొచ్చింది.
ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్ అదుర్స్.. కానీ ఆ సీన్పైనే డౌట్స్
టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ప్రభాస్ రఫ్ లుక్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ గురించే ఫ్యాన్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. పాత యాక్షన్ హీరో ప్రభాస్ను మళ్లీ చూస్తున్నామని కొందరు సంబరపడుతుంటే, పీరియాడిక్ సెటప్లో డార్లింగ్ను చూడటం థ్రిల్లింగ్గా ఉందని మరికొందరు అంటున్నారు.
యూట్యూబ్లో ఓ అభిమాని "బాహుబలి ఎరా మళ్లీ వచ్చింది.. ప్రభాస్ వింటేజ్ ఎరా" అని కామెంట్ చేయగా, మరొకరు "ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్" అని పొగిడారు.
అయితే, బోస్-హిట్లర్ సీన్ పై కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి. ప్రభాస్ క్యారెక్టర్పై హైప్ పెంచడానికే ఈ చారిత్రక వ్యక్తులను వాడుకున్నారని కొందరు అంటుంటే, ఆ సంభాషణను చూపించిన విధానంపై మరికొందరు పెదవి విరుస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఈ సీన్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడారనే చర్చ కూడా నడుస్తోంది. "ఇది బోస్, హిట్లర్ మధ్య జరిగిన ఏఐ కన్వర్జేషన్" అని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు. ప్రభాస్ లుక్ పై ఎంత క్రేజ్ ఉందో, చారిత్రక సంఘటనలను చూపించిన తీరుపై కూడా అంతే చర్చ జరుగుతోంది.
ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్, డైరెక్టర్, కాస్ట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డీటెయిల్స్
హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్లో ప్రభాస్ హీరోగా ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా తెరకెక్కుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్, భూషణ్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టీ-సిరీస్ ఫిల్మ్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను సమర్పిస్తోంది.
టీజర్లో సినిమా బ్యాక్డ్రాప్, హీరో క్యారెక్టర్ గురించి చిన్న హింట్ ఇచ్చినా.. పూర్తి కథను మాత్రం మేకర్స్ రివీల్ చేయలేదు. ఫిక్షనల్ సూపర్ స్పై, స్వాతంత్ర్య పోరాటం, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చూస్తుంటే.. ఇందులో ప్రభాస్ సరికొత్త కోణంలో కనిపించబోతున్నాడని అర్థమవుతోంది.
ఫౌజీ సినిమా 2027 మార్చి 19న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఫస్ట్ టీజర్తోనే అంచనాలు పెంచేసిన ఈ సినిమాలో.. శత్రువుల గుండెల్లో నిద్రపోయే యోధుడిగా ప్రభాస్ను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.