- Fauji-Prabhas: `ఫౌజీ` మూవీ సెట్లో అగ్నిప్రమాదం, ప్రభాస్కి ఎలా ఉందంటే? ఇయర్ ఎండ్లో పండగే
Fauji-Prabhas: `ఫౌజీ` మూవీ సెట్లో అగ్నిప్రమాదం, ప్రభాస్కి ఎలా ఉందంటే? ఇయర్ ఎండ్లో పండగే
ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న `ఫౌజీ` సెట్లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అయితే కొద్దిపాటి నష్టం జరిగిందని తెలుస్తోంది. మరి ప్రభాస్ ఎలా ఉన్నాడనేది చూస్తే.
ఫౌజీ మూవీ సెట్లో అగ్నిప్రమాదం
ప్రభాస్ ప్రస్తుతం `స్పిరిట్` మూవీతోపాటు `ఫౌజీ` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. `ఫౌజీ` మూవీ సెట్లో ప్రమాదం చోటు చేసుకుందట. సినిమా కోసం వేసిన సెట్లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుందనే వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, ఫిల్మ్ నగర్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఈ మూవీ రూపొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. సినిమా సెట్లో సడెన్గా మంటలు అంటుకున్నాయని, టెంట్లు, ఇతర సామగ్రి పాక్షికంగా కాలిపోయిందనే వార్తలు వచ్చాయి. అదే సమయంలో ఓ వ్యక్తికి స్వల్పంగా గాయాలు అయ్యాయట. ఆయన పరిస్థితి బాగానే ఉందని, ఎలాంటి ఆందోళన లేదని సమాచారం.
ప్రభాస్ సేఫ్
ఇదిలా ఉంటే ప్రభాస్ సినిమా సెట్లో అగ్నిప్రమాదం అనేసరికి డార్లింగ్ అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ సెట్లో ప్రభాస్ లేరని సమాచారం. ఆయనకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని, ఆయన సురక్షితంగానే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో అభిమానులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అయితే మొదట `స్పిరిట్` మూవీ సెట్లో ప్రమాదం చోటు చేసుకుందనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది నిజం కాదని, `ఫౌజీ` మూవీ సెట్లో ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని టాక్. దీంతో షూటింగ్ నిలిపివేశారని, మళ్లీ శుక్రవారం నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నారట. కాకపోతే దీనిపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. టీమ్ స్పందిస్తే గానీ ఏం జరిగిందనేది క్లారిటీ వస్తుంది.
డిసెంబ్లో ప్రభాస్ అభిమానులకు పండగే
ప్రభాస్ హీరోగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న `ఫౌజీ` చిత్రంలో ఇమాని హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద, అనుపమ్ ఖేర్, రాహుల్ రవింద్రన్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్నారు. యుద్ధం నేపథ్యంలో సాగే లవ్ స్టోరీ ప్రధానంగా మూవీ రన్ అవుతుందట. ఇందులో సైనికుడిగా ప్రభాస్ కనిపిస్తారని, యాక్షన్, లవ్ స్టోరీ హైలైట్గా నిలుస్తుందని సమాచారం. దేశం కోసం పోరాడిన ఒక వీరుడి కథని ఇందులో చూపించబోతున్నారట హను రాఘవపూడి. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ లుక్ తప్ప మరే అప్ డేట్ రాలేదు. దీంతో అభిమానులు ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికర అప్ డేట్ వచ్చింది. ఈ చిత్రం డిసెంబర్లో విడుదల కాబోతుందని సమాచారం. ఆ దిశగా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట. సినిమా ఔట్పుట్ బాగా వస్తుందని, షూటింగ్ అయిపోయాక ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారని సమాచారం.