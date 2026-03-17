Dhurandhar 2 Cast: ధురంధర్ 2 స్టార్స్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా? అందరికంటే ఎక్కువ చదివింది ఎవరంటే?
Dhurandhar 2 Cast: ధురంధర్ 2 సినిమా మార్చి 19న విడుదల కానుంది. పెయిడ్ ప్రీవ్యూ షోలను మార్చి 18న ప్రదర్శించనున్నారు. ఇప్పటికే కోట్లలో అడ్వాన్స్ టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ సినిమా స్టార్ కాస్ట్ చదువు వివరాలు చూద్దాం.
ధురంధర్ 2 స్టార్స్ ఎడ్యూకేషన్ క్వాలిఫికేషన్.. రణ్వీర్ ఏం చదివింది ఇదే
ధురంధర్ 2 సినిమాలో లీడ్ రోల్ చేస్తున్న రణ్వీర్ సింగ్, ముంబైలోని హెచ్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్లో చదివారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలోని ఇండియానా యూనివర్సిటీ, బ్లూమింగ్టన్ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీ పొందారు.
సంజయ్ దత్ ఎడ్యూకేషన్ క్వాలిఫికేషన్
సంజయ్ దత్ తన పాఠశాల విద్యను హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని బోర్డింగ్ స్కూల్, లారెన్స్ స్కూల్, సనావర్లో పూర్తి చేశారు. స్కూల్ తర్వాత ముంబైలోని ఎల్ఫిన్స్టోన్ కాలేజీలో చేరినప్పటికీ, నటనపై ఆసక్తితో చదువును మధ్యలోనే వదిలేశారు.
సారా అర్జున్ క్వాలిఫికేషన్
సారా అర్జున్ నటనతో పాటు తన చదువును కూడా కొనసాగిస్తోంది. ముంబైలో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసిన ఆమె, ప్రస్తుతం పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, ఫిల్మ్ స్టడీస్లో డిగ్రీ చేస్తోంది.
అక్షయ్ ఖన్నా ఏం చదివింది ఇదే
అక్షయ్ ఖన్నా తన ప్రాథమిక విద్యను బాంబే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, ఊటీలోని లారెన్స్ స్కూల్లో పూర్తి చేశారు. ఆయన ముంబైలోని హెచ్ఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. నటనలో కెరీర్ కోసం ముంబైలోని కిషోర్ నమిత్ కపూర్ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు.
అర్జున్ రాంపాల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటిఫికేషన్
అర్జున్ రాంపాల్ తన పాఠశాల విద్యను కొడైకెనాల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి చెందిన హిందూ కాలేజీ నుంచి ఎకనామిక్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పట్టా పొందారు. చదువు పూర్తయ్యాక మోడలింగ్లో కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆపై బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు.
ఆర్ మాధవన్ క్వాలిఫికేషన్
ఆర్. మాధవన్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో బీఎస్సీ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఎన్సీసీ క్యాడెట్గా ఇంగ్లండ్లో శిక్షణ పొంది బ్రిటిష్ సైన్యంతో కలిసి పనిచేశారు. అంతేకాకుండా, పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా చేశారు.
సౌమ్య టాండన్ క్వాలిఫికేషన్
సౌమ్య టాండన్ ఉజ్జయినిలోని సెయింట్ మేరీస్ కాన్వెంట్ స్కూల్లో పాఠశాల విద్యను, ఆ తర్వాత మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (MBA) డిగ్రీని పూర్తి చేశారు. ఆమె తండ్రి ఉజ్జయిని విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేవారు.
రాకేష్ బేడి ఏం చదువుకున్నాడంటే?
రాకేష్ బేడీ తన ప్రాథమిక విద్యను ఢిల్లీలోని కేంద్రీయ విద్యాలయ, ఆండ్రూస్గంజ్లో పూర్తి చేశారు. ఆయన పూణేలోని ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ (FTII) నుంచి యాక్టింగ్ కోర్సు చేశారు. ఢిల్లీలోని పియరోట్స్ ట్రూప్తో కలిసి థియేటర్ కూడా చేశారు.