1759 కోట్ల కలెక్షన్స్, చైనాలో రీమేక్ అయిన ఫస్ట్ ఇండియన్ సినిమా ఏదో తెలుసా?
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ల భేటీపై ప్రపంచం దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలో, సీన్ టు సీన్ కాపీ కొట్టి చైనా దాదాపు రూ.1759 కోట్లు సంపాదించిన ఒక ఇండియన్ సినిమా గురించి మీకు తెలుసా?
చైనా మేకర్స్ సీన్ టు సీన్ కాపీ కొట్టి మరీ రీమేక్ చేసిన ఇండియా సినిమా మరేదో కాదు 'దృశ్యం', ఇది 2013లో మలయాళంలో విడుదలైంది. జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మోహన్లాల్, మీనా, అన్సిబా హసన్, ఎస్తేర్ అనిల్, ఆశా శరత్, సిద్ధిఖీ, కళాభవన్ షాజోన్, రోషన్ బషీర్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ పతాకంపై ఆంటోనీ పెరుంబావూర్ 'దృశ్యం' చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం బడ్జెట్ దాదాపు రూ.3.5 కోట్ల నుండి రూ.5 కోట్ల మధ్య ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈసినిమా 62 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
'దృశ్యం' అంతటి బ్లాక్బస్టర్ కావడంతో దీనిని అనేక భాషల్లో రీమేక్ చేశారు. ఈ సినిమా తెలుగులో వెంకటేష్, మీన జంటగా రీమేక్ చేశారు. ఆతరువాత కన్నడలో 'దృశ్య', తమిళంలో 'పాపనాశం', హిందీలో 'దృశ్యం', సింహళలో 'ధర్మయుద్ధ' పేరుతో రూపొందింది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అసలు చిత్రంలాగే దాని ప్రతి రీమేక్ కూడా సూపర్ హిట్, బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచాయి.
2019లో, 'దృశ్యం' చైనీస్ రీమేక్ 'షీప్ వితౌట్ ఎ షెఫర్డ్' పేరుతో విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి చెన్ సిచెంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో జియావో యాంగ్, టాన్ జువో, జోన్ చెన్ వంటి నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. దీంతో 'దృశ్యం' అధికారికంగా చైనాలో రీమేక్ చేయబడిన మొదటి భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.
'దృశ్యం' చైనీస్ రీమేక్ 'షీప్ వితౌట్ ఎ షెఫర్డ్' 2019 డిసెంబర్ 13న థియేటర్లలో ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో విడుదలైంది. ఇది 2019లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన 9వ చైనీస్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 199 మిలియన్ US డాలర్లు వసూలు చేసింది. ఆ సంవత్సరం ప్రకారం చూస్తే, ఇది భారతీయ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.1758.7 కోట్లు.