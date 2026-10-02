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- Drishyam 3: అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో అదరగొడుతున్న దృశ్యం 3, బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తుందా?
Drishyam 3: అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో అదరగొడుతున్న దృశ్యం 3, బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తుందా?
Drishyam 3: విజయ్ సల్గావ్కర్గా అజయ్ దేవగన్ మళ్లీ మన ముందుకు వచ్చేశాడు. 'దృశ్యం 3: ది కన్క్లూజన్' థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజైంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చూస్తుంటే, శుక్రవారం ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టేలా ఉంది.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ అదుర్స్..
అభిషేక్ పాఠక్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 2, శుక్రవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. విజయ్ సల్గావ్కర్గా అజయ్ దేవగన్ యాక్టింగ్ చూడటానికి జనాలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. సాక్నిల్క్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఇండియాలో ఇప్పటివరకు 1,210 షోల ద్వారా ఈ సినిమా రూ.2.85 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. థియేటర్లలో 32% ఆక్యుపెన్సీ కనిపించింది. ప్రస్తుతం ఇండియాలో దీని గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ.3.36 కోట్లుగా ఉంది.
రిలీజ్కు ముందే దుమ్మురేపింది
సినిమా రిలీజ్కు ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో దృశ్యం 3 దుమ్మురేపింది. బ్లాక్ చేసిన సీట్లతో కలుపుకుని, ఏడు రోజుల్లో ఇండియాలో రూ.60.17 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. బ్లాక్ చేసిన సీట్లు తీసేస్తే, ఈ కలెక్షన్ రూ.49.29 కోట్లుగా ఉంది. 51,570 షోలకు గానూ దాదాపు 18.02 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఒక్క శుక్రవారమే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా రూ.31.65 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చింది. బ్లాక్ చేసిన సీట్లు లేకుండా చూస్తే, 16,125 షోలకు 8.82 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడై రూ.27.92 కోట్లు వచ్చాయి.
వీకెండ్ కలిసొస్తుందా?
ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో కూడా ఈ సినిమాకు మంచి క్రేజ్ కనిపిస్తోంది. శనివారానికి రూ.14.77 కోట్లు, ఆదివారానికి రూ.11 కోట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జరిగాయి. ఇక సోమవారం రూ.93.87 లక్షలు, మంగళవారం రూ.91.88 లక్షలు, బుధవారం రూ.86.37 లక్షల బుకింగ్స్ నమోదయ్యాయి. అక్టోబర్ 1న వేసిన 84 ప్రీమియర్ షోల ద్వారా రూ.3.18 లక్షలు వచ్చాయి. అక్టోబర్ 7 బుధవారానికి సంబంధించి 1,898 షోలకు 52,606 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇక్కడ 12% అడ్వాన్స్ ఆక్యుపెన్సీ కనిపించింది.
మలయాళ దృశ్యంకి రీమేక్
హిందీ దృశ్యం ఫ్రాంచైజీలో 'దృశ్యం 3: ది కన్క్లూజన్' మూడోది, అలాగే చివరిది. విజయ్ సల్గావ్కర్గా అజయ్ దేవగన్ మళ్లీ అదరగొట్టాడు. మలయాళం దృశ్యంకి ఇది రీమేక్ అయినా, మూడో పార్ట్ కథను మాత్రం హిందీలో కాస్త కొత్తగా మార్చారు. నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్, సస్పెన్స్, క్లైమాక్స్ అదిరిపోయాయని ఆడియన్స్ చెబుతున్నారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండటంతో, ఈ వీకెండ్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో అని ట్రేడ్ వర్గాలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నాయి.