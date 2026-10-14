ఋతురాగాలు రాజా ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా? అసలేం జరిగిందో చెప్పేసిన నటి రూపాదేవి
బుల్లితెరతో పాటు వెండితెరపై నటనతో అద్భుతం చేశారు రాజా. మంచి ఫామ్లో ఉన్న టైమ్లో సడెన్గా కన్నుమూశారు. 'ఋతురాగాలు' సీరియల్తో తెలుగు వారి మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన రాజా ఎలా చనిపోయారు?
తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులో నిలిచిపోయిన సీరియల్..
తెలుగు టెలివిజన్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే అద్భుతమైన ధారావాహికల్లో 'ఋతురాగాలు' ఒకటి. దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానెల్లో ప్రసారమై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలన విజయం సాధించిన ఈ సీరియల్, అప్పట్లో ప్రతి ఇంటి ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. యద్దనపూడి సులోచనారాణి నవల ఆధారంగా మంజుల నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సీరియల్లో నటించిన ప్రతి నటీనటుడు ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
అకస్మాత్తుగా కన్నుమూసిన రాజా..
ముఖ్యంగా ఈ సీరియల్లో ప్రధాన పాత్రలో నటించి యువతను, కుటుంబ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న హ్యాండ్సమ్ హీరో రాజా. ఈ సీరియల్తో ఆయనకు బాగా పేరు వచ్చింది. ఆయన అకస్మాత్తుగా మరణించడం అప్పట్లో టెలివిజన్ రంగాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తాజాగా ఈ సీరియల్లో ఆయనతో కలిసి నటించిన ప్రముఖ నటి రూపాదేవి ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాజా మరణం గురించి, ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇంతకీ ఆమె ఏమన్నారంటే?
ఋతురాగాలు సీరియల్ - రాజా పాత్ర
1997 నుంచి 2000 వరకు ప్రసారమైన 'ఋతురాగాలు' సీరియల్ తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ సీరియల్లో రాజా పోషించిన పాత్ర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. తన సహజమైన నటనతో, హుందా ప్రవర్తనతో ఆయన కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. అప్పట్లోనే ఆయనకు విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. నటి రూపాదేవి మాట్లాడుతూ.. "రాజా కేవలం నటుడే కాకుండా ఎంతో మంచి మనసున్న వ్యక్తి. షూటింగ్ సెట్లో అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు. మా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సన్నివేశాలకు బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చేది. ఆ రోజులను తలుచుకుంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది" అని అన్నారు.
రాజా మరణం వెనుక కారణం ఏంటి?
కెరీర్ అత్యంత మంచి ఫామ్లో ఉన్న సమయంలో, అకస్మాత్తుగా నటుడు రాజా గుండెపోటు (Heart Attack) కారణంగా మరణించారు. ఆయన హఠాన్మరణ వార్త టెలివిజన్ రంగానికి, తోటి నటీనటులకు, అభిమానులకు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. నిత్యం ఉత్సాహంగా, నవ్వుతూ షూటింగ్ సెట్లో అందరితో కలివిడిగా ఉండే రాజా గుండెపోటుతో కన్నుమూయడాన్ని ఎవరూ జీర్ణించుకోలేకపోయారు. ఆయన మరణం గురించి రూపాదేవి మాట్లాడుతూ.. "రాజా లాంటి మంచి కళాకారుడిని పరిశ్రమ కోల్పోవడం ఎంతో బాధాకరం. ఆయన లేని లోటు టెలివిజన్ రంగానికి ఎప్పటికీ తీర్చలేనిది" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నటుడు రాజా భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, 'ఋతురాగాలు' సీరియల్ ద్వారా ఆయన సృష్టించిన మరుపురాని పాత్ర తెలుగు బుల్లితెర చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఈ సీరియల్ మాత్రమే కాదు.. రాజా చాలా సినిమాల్లో ఎన్నో పాత్రలు పోషించారు. తెలుగు పరిశ్రమలో మంచి పేరున్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎదిగారు. కెరీర్ మంచి ఫామ్లో ఉండగానే ఆయన కన్నుమూయడం అభిమానులను ఎంతో కలిచివేసింది.