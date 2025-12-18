భార్యతో విడాకుల రూమర్స్ ? స్టార్ డైరెక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్ వైరల్
Selvaraghavan : విడాకుల పుకార్ల మధ్య దర్శకుడు సెల్వరాఘవన్ తన ఎక్స్ పేజీలో దేవుడిపైనే కోపం వచ్చేలా అన్నీ జరుగుతాయని పోస్ట్ పెట్టారు.ఈ పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది.
సెల్వరాఘవన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్
దర్శకుడు, నటుడు సెల్వరాఘవన్ తన జీవితంలోని బాధలను తత్వాలుగా తన ఎక్స్ పేజీలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సెల్వరాఘవన్ తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో విభిన్నమైన చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు. 'తుళ్ళువదో ఇళమై', 'కాదల్ కొండేన్', '7జి రెయిన్బో కాలనీ', 'పుదుపేట్టై', 'ఆయిరత్తిల్ ఒరువన్' లాంటి చిత్రాలు తీశారు.
திடீரென உங்களுக்கு அனைத்தும் தவறாய் போகும். சுற்றியுள்ளவர்கள் அனைவரும் துரோகம் செய்வது நன்றாய் தெரியும். நீயெல்லாம் கடவுளா ? உனக்கு எவ்வளவு பூஜை செய்து வழிபட்டேன் என பிதற்றுவீர்கள்.
அப்போது அமைதியாய் இருங்கள். சில காலம்தான். பெரும் மலை பனியாய் போகும். அனைத்தும் சரியாகி விடும்.
— selvaraghavan (@selvaraghavan) December 18, 2025
సోనియా అగర్వాల్ తో పెళ్లి
దీని ద్వారా తన ప్రతిభను తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు చాటారు. తన తమ్ముడు ధనుష్తో ఇందులో సగం సినిమాలు తీశారు. దర్శకుడు కస్తూరి రాజా పెద్ద కొడుకే సెల్వరాఘవన్. రొటీన్ కథలకు భిన్నంగా కొత్త తరహా చిత్రాలు రూపొందించారు. ప్రేమ, సైన్స్, రాజకీయాల వంటి కథాంశాలతో సినిమాలు తీశారు.
తాను దర్శకత్వం వహించిన 'పుదుపేట్టై' సినిమా ద్వారా సోనియా అగర్వాల్ను ప్రేమించి 2006లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత కుటుంబ సమస్యల వల్ల 2009లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సెల్వరాఘవన్ ఒంటరిగా ఉండి, తర్వాత గీతాంజలిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు.
ఫోటోలు తొలగించిన గీతాంజలి
'మయక్కం ఎన్న' షూటింగ్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గీతాంజలిని ప్రేమించి 2011లో సెల్వరాఘవన్ పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు. ఇప్పుడు గీతాంజలి తన ఫోటోలను తొలగించడంతో వీరి మధ్య విభేదాలు వచ్చాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.
నెటిజన్లలో చర్చ
గీతాంజలి తన భర్త సెల్వరాఘవన్ ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ నుండి తొలగించారు. ప్రస్తుత సినీ వర్గాల్లో ప్రేమ విఫలమైతే ఫోటోలు తొలగించడం అలవాటుగా మారింది. ఇప్పుడు గీతాంజలి కూడా తన భర్త ఫోటోలను తొలగించారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు బహుశా అదేనేమో అని మీమ్స్ వేస్తున్నారు.
సెల్వరాఘవన్ విడాకులు
సెల్వరాఘవన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన మనోవేదనను పంచుకున్నారు. నేను చాలా చెడ్డ కాలం నుండి బయటపడ్డాను, దాదాపు చచ్చి బతికాను అని చెప్పొచ్చు అని బాధతో మాట్లాడారు. దీనికి కారణం ఏంటో ఇప్పుడు చెప్పను. కానీ, ఎలాగైనా మరికొన్ని రోజుల్లో మీకే తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన మాటలు, ఇప్పుడు గీతాంజలి ఫోటోలు తొలగించడం చూస్తుంటే ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని అంటున్నారు.
ఫోటోలు తొలగించడం విడాకులకు సంకేతం
దీన్ని బట్టి చూస్తే, భార్య గీతాంజలి ఫోటోలు తొలగించడం విడాకులకు సంకేతంలా ఉందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. కానీ గీతాంజలి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేరును 'గీతాంజలి సెల్వరాఘవన్' అనే ఉంచుకున్నారు. దాంతో, విడాకులు ఉన్నాయా లేవా అనే గందరగోళం నెటిజన్లలో నెలకొంది.
మానసికంగా కుంగిపోయిన సెల్వరాఘవన్
ఈ స్థితిలోనే మానసికంగా కుంగిపోయిన సెల్వరాఘవన్ తన ఎక్స్ పేజీలో జీవిత బాధలను తత్వాలుగా పోస్ట్ చేశారు. అంటే, నిజానికి చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు మనకు ద్రోహం చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, దేవుడిపైనే కోపం వస్తుంది. రోజూ నీకు పూజలు చేశానే, నాకెందుకు ఈ పరిస్థితి అనిపిస్తుంది, నువ్వసలు దేవుడివా? అన్నీ తప్పుగా జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది.
ప్రశాంతతే ఉత్తమ ఔషధం
అప్పుడు మీరు ఒకటి చేయాలి. అంటే, ఆ సమయంలో ప్రశాంతతే ఉత్తమ ఔషధం. అది కూడా కొద్ది కాలమే. ఓపికగా ఉండటం మంచిది. పెద్ద కొండ కూడా మంచులా కరిగిపోతుంది. అన్నీ సర్దుకుంటాయి అని పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నిజంగా సెల్వరాఘవన్కు, గీతాంజలికి మధ్య ఏం సమస్య? అకస్మాత్తుగా ఇన్స్టాలో ఫోటోలు ఎందుకు తొలగించారు అని అభిమానులు రకరకాలుగా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు.