Deepika Padukone: పదేళ్లయినా, బాజీరావ్ మస్తానీ కేవలం తన కథతోనే కాదు, దీపికా పదుకొణె రాజసంతోనూ గుర్తుండిపోయింది. ఆమె హుందాతనం, బలం, అద్భుతమైన దుస్తులు ఆ పాత్రను సినిమా చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా చేశాయి
దీపికా పదుకొణె
పదేళ్లయినా, మస్తానీ దీపిక నటనతో నిలిచిపోయింది. ఆమె హుందాతనం, దుస్తులు ఆ పాత్రకు ప్రాణం పోశాయి. ఆమె రాజసం, శక్తివంతమైన నటనతో మస్తానీ పాత్ర చిరస్థాయిగా నిలిచింది.
తెలుపు రంగులో ప్రశాంతత
బంగారు వర్ణపు అంచులతో మెరిసే తెలుపు దుస్తులలో, దీపిక ప్రశాంతతతో కూడిన బలాన్ని ప్రదర్శించింది. తక్కువ ఆభరణాలు, ఆమె హావభావాలు ఫ్రేమ్ను నడిపించాయి. ఈ లుక్ మస్తానీ అంతర్గత సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఎర్రని మేలిముసుగు
గాఢమైన ఎరుపు రంగులో, మస్తానీ నిర్భయ సంకల్పానికి ప్రతీకగా మారింది. మేలిముసుగు కిరీటంలా ఆమె ముఖాన్ని అలంకరించింది. భారీ ఆభరణాలు, ముక్కుపుడక ఆమె రాచఠీవిని పెంచాయి. ఆ రంగును ఆమె అధిగమించింది.
రాజసపు హుందాతనం
గొప్ప ఊదా రంగు మస్తానీ రాజసపు నైపుణ్యాన్ని బయటకు తెచ్చింది. క్లిష్టమైన ఎంబ్రాయిడరీ, ఆభరణాలు వంశం, శక్తిని తెలిపాయి. దీపిక కదలికలు, ప్రశాంతమైన చూపులు ఈ దుస్తులకు రాజసాన్ని ఇచ్చాయి.
మింట్-గ్రీన్ రంగులో రాజసపు ఠీవి
లేత మింట్ గ్రీన్ రంగు దీపిక సహజ సౌందర్యాన్ని హైలైట్ చేసింది. ముత్యాలు, బంగారు ఆభరణాలతో ఈ లుక్ సున్నితత్వాన్ని, అధికారాన్ని సమతుల్యం చేసింది. ఆమె ప్రశాంతమైన హావభావాలు భావోద్వేగ లోతును ఇచ్చాయి.
కత్తి, తెలుపు దుస్తుల ప్రకటన
చేతిలో కత్తి, నిలకడలో నిశ్చయంతో, దీపిక స్త్రీత్వాన్ని పునర్నిర్వచించింది. ఈ లుక్ ఆత్మగౌరవం, ధైర్యం, గౌరవానికి దృశ్య ప్రకటనగా మారింది. హిందీ సినిమాలో ఇంతటి చక్కటి కలయిక అరుదు.
గోల్డెన్ దీవానీ మస్తానీ లుక్
తల నుండి కాలి వరకు బంగారంతో మెరిసిపోయిన ఈ లుక్, మస్తానీ స్థానాన్ని సినిమా చరిత్రలో సుస్థిరం చేసింది. దీపిక కళ్ళు, హుందాతనం దీనికి సరిగ్గా సరిపోయాయి. ఈ పాటను అకాడమీ అవార్డ్స్ కూడా గుర్తించింది.
క్రిమ్సన్ దర్బార్ చీర
రాజ దర్బార్ కోసం రూపొందించిన ఈ ఎరుపు చీర దీపిక రాజసానికి అద్దం పట్టింది. గొప్ప వస్త్రం, తక్కువ ఆభరణాలు ఆమెకు అధికారిక రూపాన్ని ఇచ్చాయి. ఆమె ప్రశాంతంగా, అధికారికంగా, ఎంతో రాజసంగా కనిపించింది.