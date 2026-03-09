- Home
రణవీర్ సింగ్ హీరోగా, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న స్పై యాక్షన్ సినిమా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'. ఈ మూవీ ట్రైలర్లో కొన్ని సీక్రెట్ హింట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి సినిమా కథకు సంబంధించిన పెద్ద థియరీలను బయటపెడుతున్నాయి.
అజయ్ సన్యాల్ పాత్రకు మరింత ప్రాధాన్యం
జావేద్ ఖనానీ చనిపోతాడా?
ట్రైలర్లోని ఒక సీన్లో హమ్జా (రణవీర్ సింగ్) కూలిపోయిన భవన శిథిలాల నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ సీన్ను బట్టి, జావేద్ ఖనానీ (అంకిత్ సాగర్) ఇలాంటి ప్రమాదంలోనే చనిపోతాడని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, నిజ జీవితంలో కూడా జావేద్ ఖనానీ మరణం శిథిలాల కింద చిక్కుకోవడంతో ముడిపడి ఉంది.
మహమ్మద్ ఆలమ్ది దారుణమైన చావా?
హమ్జాకు యాలినా గురి?
ట్రైలర్లో అందరినీ ఆకర్షించిన సీన్ ఇది. ఇందులో సారా అర్జున్ పోషించిన యాలినా పాత్ర ఒకరికి గన్ గురిపెట్టింది. హమ్జా అసలు రూపం, మిషన్ గురించి తెలుసుకుని అతనికే గన్ గురిపెట్టిందని కొందరు అభిమానులు అంటున్నారు. యాలినా కూడా ఒక గూఢచారి కావచ్చని మరో థియరీ చెబుతోంది. అయితే, హమ్జాను కాపాడటానికే ఆమె అలా చేసి ఉండొచ్చనే వాదన కూడా ఉంది.
మేజర్ ఇక్బాల్, హమ్జా మధ్య భీకర పోరాటం?
ట్రైలర్లో హమ్జా, మేజర్ ఇక్బాల్ (అర్జున్ రాంపాల్) మధ్య భీకరమైన ఫైట్ సీన్ కనిపిస్తుంది. కథలో అతిపెద్ద క్లాష్ ఇదేనని భావిస్తున్నారు. ఈ పోరాటంలో ఒకరు చనిపోవచ్చని, బహుశా మేజర్ ఇక్బాల్ మరణించే అవకాశం ఉందని పలు థియరీలు చెబుతున్నాయి. కానీ, కథ ప్రకారం చివరకు ఎవరు మిగులుతారో చూడటం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.