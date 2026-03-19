అల్లు అర్జున్ ని ఫిదా చేసిన రణ్వీర్ నటన, ధురంధర్ 2 సినిమాపై నెటిజన్ల రియాక్షన్ ఎంటంటే?
ధురంధర్ 2 సినిమాపై ట్విట్టర్ లో పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. పెయిడ్ ప్రివ్యూల తర్వాత సోషల్ మీడియాలో రియాక్షన్ల వరద పారింది. సినీ విమర్శకులు, సెలబ్రిటీలు కూడా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. ఈ సినిమాపై సామాన్యులతో పాటు అల్లు అర్జున్ కూడా స్పందించారు.
ధురంధర్ 2 టీమ్ కు అల్లు అర్జున్ విషెస్..
తెలుగు సూపర్ స్టార్, 'పుష్ప' ఫేమ్ అల్లు అర్జున్ ధురంధర్ 2 చూశాక సినిమాపై, నటీనటులపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయన ఇలా రాశారు, "ఇప్పుడే ధురంధర్ 2 చూశాను. దేశభక్తికి అదిరిపోయే స్వాగ్. ప్రతి దేశభక్తుడు గర్వపడేలా చేసే సినిమా. చప్పట్లు కొట్టాలనిపించే ఎన్నో సందర్భాలున్నాయి. పూర్తిగా పూనకాలు తెప్పించే అనుభవం! మొత్తం టీమ్కు అభినందనలు.
నటీనటులందరూ అద్భుతంగా నటించారు, ముఖ్యంగా ఆర్. మాధవన్ గారు, మిగతా నటీనటులు కూడా అదరగొట్టారు. టెక్నికల్గా సినిమా చాలా బలంగా ఉంది. మన దేశంలో రణ్వీర్ సింగ్ లాంటి అద్భుతమైన, వర్సటైల్ యాక్టర్ ఉన్నందుకు గర్వంగా ఉంది—ఈ సినిమాలో ఆయన పూర్తిగా ఇరగదీశారు.
ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్ అద్భుతం—నిజంగా అదరగొట్టేశారు. ఇలాంటి టాలెంట్ ఉన్న ఫిలింమేకర్స్ను చూస్తే గర్వంగా ఉంది. ఇది ఒక భారతీయ కథ, కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్టైల్, స్వాగ్తో ఉంది! జై హింద్."
ధురంధర్ 2 ఒక మాస్టర్పీస్: తరణ్ ఆదర్శ్
ప్రముఖ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ తరణ్ ఆదర్శ్ ధురంధర్ 2ను ఒక మాస్టర్పీస్ అని అభివర్ణించారు. ఆయన ఈ సినిమాకు 5కి 4.5 స్టార్స్ ఇస్తూ ఇలా రాశారు, ధురంధర్ 2 సినిమాకు ఉన్న అత్యుత్తమ రూపం... స్కేల్, డ్రామా, ఎమోషన్, యాక్షన్, నటన, ఇంపాక్ట్—ప్రతి విషయంలోనూ అంచనాలకు మించి ఉంది. #AdityaDharకి హ్యాట్సాఫ్—ఇది కచ్చితంగా ఒక ఎపిక్ బ్లాక్బస్టర్."
పగ తీర్చుకుంటే ధురంధర్ లా ఉండాలి: ప్రీతి జింటా
నటి ప్రీతి జింటా సినిమా చూశాక తన X ఖాతాలో ఇలా పోస్ట్ చేశారు, "ఇప్పుడే ధురంధర్ 2 చూశాను, ఒక్కటే మాట—పగ తీర్చుకుంటే ధురంధర్ లా ఉండాలి, లేదంటే వద్దు! డైరెక్షన్, యాక్టింగ్, మ్యూజిక్, ఎడిటింగ్, స్టోరీ—ప్రతి విభాగం అద్భుతం. సినిమా ఎంతగా నచ్చిందంటే మళ్లీ థియేటర్లో చూడాలనిపిస్తోంది.
ఆదిత్య ధర్ అద్భుతమైన పనితనం కనబరిచారు. ప్రేక్షకులను లీనం చేసే అనుభూతినిచ్చారు. రణ్వీర్ సింగ్ నటన మనసు దోచుకుంటుంది—రేంజ్, డెప్త్, ఎమోషన్ అన్నీ టాప్ లెవల్లో ఉన్నాయి అని రాశారు.
ఆర్. మాధవన్తో పాటు మొత్తం స్టార్కాస్ట్ అదరగొట్టింది. సంజయ్ దత్ స్వాగ్, అర్జున్ రాంపాల్ స్టైల్, మిగతా నటీనటుల నటన అద్భుతం. మొత్తంగా, ఇది ఒక పవర్ఫుల్, గుర్తుండిపోయే సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్—అస్సలు మిస్ అవ్వకండి!"
ధురంధర్ 2 ను గేమ్ ఛేంజర్ అని చెప్పిన సుమిత్ కడెల్
ఫిల్మ్ క్రిటిక్ సుమిత్ కడెల్ ఈ సినిమాకు 5కి 4.5 స్టార్స్ ఇచ్చి, దీన్ని గేమ్ ఛేంజర్ అని అన్నారు. ఆయన ఇలా రాశారు, "ధురంధర్ 2 కేవలం అంచనాలను అందుకోవడమే కాదు, వాటిని భారీ తేడాతో దాటిపోయింది. ప్రతి విషయంలోనూ ఈ సినిమా మొదటి భాగం కంటే పెద్దదిగా, బెటర్గా, మరింత ఎంగేజింగ్గా ఉంది. స్టైల్, కంటెంట్, డ్రామా, థ్రిల్, దేశభక్తి—ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి, అదీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దాదాపు 4 గంటల నిడివి ఉన్నప్పటికీ, సినిమా ఒక్క క్షణం కూడా బోర్ కొట్టదు. స్క్రీన్ప్లే ఎంత వేగంగా సాగుతుందంటే, రెప్ప వేసే సమయం కూడా ఉండదు—ఉసేన్ బోల్ట్ స్పీడ్తో పరిగెడుతున్నట్టు ఉంటుంది." అని పోస్ట్ చేశారు.
ధురంధర్ 2 కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన రివ్యూలు
ధురంధర్ 2 కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన రివ్యూలు వస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, ఒక యూజర్ ఇలా రాశారు, "'ధురంధర్ 2' నెమ్మదిగా కానీ నిలకడగా సాగుతుంది, మేకింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్ హై స్థాయిలో ఉన్నాయి, స్క్రిప్ట్ అద్భుతం, రణ్వీర్ 'బీస్ట్ మోడ్'లో ఉన్నారు, సారా బాగుంది, మిగతా నటీనటులు కూడా అదరగొట్టారు; అలాగే, టెక్నికల్ అంశాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. 'బ్లడీ రివెంజ్' పూర్తయింది."
మరో యూజర్ ఇలా రాశారు, "సమస్యకు కారణం, ఆదిత్య ధర్ కాదు! Dhurandhar2 పెయిడ్ ప్రివ్యూలు చాలా థియేటర్లలో ఆలస్యంగా మొదలయ్యాయి లేదా రద్దయ్యాయి. దీనికి గల కారణాలు ఇవేనని చెబుతున్నారు:-
- సెన్సార్ బోర్డ్ సినిమాలో దాదాపు 6 నిమిషాల కట్స్ విధించింది.
- ఎడిట్స్ చేసినప్పటికీ, ప్రివ్యూ తేదీని మార్చలేదు.
- ఎడిటింగ్, డబ్బింగ్కు సమయం పట్టింది.
- ఈ కారణంగా, ఫైనల్ DCP (డిజిటల్ ప్రింట్) థియేటర్లకు సమయానికి చేరలేదు.
- దీని ప్రభావం ఎక్కువగా తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం షోలపై పడింది.
- హిందీ షోలు కూడా 30–60 నిమిషాలు ఆలస్యంగా మొదలయ్యాయి.
దేశవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల షోలు రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది, ముఖ్యంగా బ్రాడ్వే సినిమాస్ లాంటి చెయిన్లలో రీఫండ్లు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఈ కారణంగానే కొందరు దీన్ని 2026 "అతిపెద్ద స్కామ్" అని కూడా అంటున్నారు.