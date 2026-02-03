- Home
Dhurandhar 2 Teaser Review: `ధురంధర్` మూవీ గతేడాది చివర్లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు దీనికి `పార్ట్ 2` వస్తోంది. తాజాగా `ధురంధర్ 2` టీజర్ విడుదలయ్యింది. గూస్ బంమ్స్ తెప్పిస్తుంది.
'ధురంధర్ 2' టీజర్
రణ్ వీర్ సింగ్ నటించిన `ధురంధర్` మూవీ బాక్సాఫీసుని షేక్ చేసింది. ఇప్పటికీ థియేటర్లలో ఆడుతుంది. ఓ వైపు ఓటీటీలోకి వచ్చినా ఈ మూవీ థియేటర్లలో ఆదరణ పొందడం విశేషం. ఇది ఏకంగా రూ.1300కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు దీనికి రెండో భాగం రానుంది. తాజాగా `ధురంధర్ 2` టీజర్ విడుదలయ్యింది. ఇది ఆద్యంతం యాక్షన్ ప్రధానంగా సాగింది. కాకపోతే స్టయిలీష్గా ఉంది. రణ్ వీర్ సింగ్ రెండు పాత్రల్లో కనిపించారు. తన నటనతో గూస్ బంమ్స్ తెప్పించారు.
ధురంధర్ 2 కథేంటంటే?
'ధురంధర్: ఎ రివెంజ్' కథ జస్కీరత్ సింగ్ ఎలా ధురంధర్గా మారాడనే దాని గురించి చెబుతుంది. టీజర్లో రణ్వీర్ సింగ్ ఈ రెండు పాత్రల్లో కనిపించాడు. పగ తీర్చుకోవాలనే పట్టుదలతో జస్కీరత్ నేర ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి, ఆ తర్వాత భారత గూఢచారిగా పాకిస్థాన్ వెళ్తాడు. 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' టీజర్లో రెహమాన్ డకాయిత్ (అక్షయ్ ఖన్నా) ఎన్కౌంటర్ తర్వాత, హంజా అలీ మజారీ ల్యారీకి కొత్త కింగ్గా మారినట్టు స్పష్టంగా చూపించారు. ల్యారీకి రాజు అయ్యాక హంజా ఉగ్రవాదులను ఎలా అంతం చేస్తాడో చూడాలి.
'ధురంధర్ 2' టీజర్లో అర్జున్ రాంపాల్
రణ్వీర్ సింగ్తో పాటు 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' టీజర్లో అర్జున్ రాంపాల్ కూడా కనిపించాడు. అతను మొదటి పార్ట్ నుంచి ఈ సినిమాలో ఉన్నాడు. ISI మేజర్ ఇక్బాల్ పాత్రలో కనిపిస్తున్న అతను, ఈ సినిమాలో అతిపెద్ద విలన్గా ఉంటాడని భావిస్తున్నారు.
'ధురంధర్ 2' టీజర్లో సంజయ్ దత్
'ధురంధర్ 2' టీజర్లో సంజయ్ దత్ కూడా కనిపించాడు. ఈ సినిమాలో అతను ఎస్పీ చౌదరి అస్లాం పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మొదటి భాగంలో అతనిది చిన్న పాత్రే అయినా, రెండో భాగంలో పూర్తి నిడివి పాత్రలో కనిపించవచ్చు.
'ధురంధర్ 2' టీజర్లో ఆర్. మాధవన్
'ధురంధర్'లో ఐబీ డైరెక్టర్ అజయ్ సన్యాల్ పాత్రలో కనిపించిన ఆర్. మాధవన్ 'ధురంధర్ 2' టీజర్లో కూడా కనిపించాడు. దేశ శత్రువులకు బుద్ధి చెప్పడానికి అతను మళ్లీ తన 'ధురంధర్' మిషన్ను చేపట్టనున్నాడు. మొత్తంగా రెండో పార్ట్ టీజర్ మాత్రం అంచనాలను పెంచింది. అదే సమయంలో ఆ స్థాయిలో లేదనే టాక్ కూడా వినిపిస్తుంది. కొంత విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాని మార్చి 19న విడుదల చేయబోతున్నారు.