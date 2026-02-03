- Home
- Entertainment
- Rajasekhar: నేనేమీ శ్రీరామచంద్రుడిని కాదు, కొన్ని తప్పులు చేశా, జీవిత ముందే ఓపెన్ స్టేట్మెంట్
Rajasekhar: నేనేమీ శ్రీరామచంద్రుడిని కాదు, కొన్ని తప్పులు చేశా, జీవిత ముందే ఓపెన్ స్టేట్మెంట్
హీరో రాజశేఖర్ తన పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించి ఆసక్తికర స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. తాను రాముడిని కాదని చెప్పాడు. అయితే తన భార్య జీవిత ముందే తాను తప్పులు చేసిన విషయాన్ని వెల్లడించడం విశేషం.
వివాదాలను తట్టుకుని స్టార్గా రాణించిన రాజశేఖర్
హీరో రాజశేఖర్ లైఫ్లో చాలా వివాదాలున్నాయి. చిరంజీవితో గొడవ చాలా కాలం నడిచింది. మరోవైపు ఒకప్పుడు రాఘవేంద్రరావుతోనూ గొడవ జరిగింది. అలాగే షూటింగ్ లేట్గా వస్తారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. కానీ అన్నింటిని తట్టుకుని, అన్నింటిని ఎదుర్కొని ఆయన హీరోగా రాణించారు. స్టార్గా ఓ వెలుగు వెలిగారు. ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ కమ్ బ్యాక్ కి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఆయన మూడు సినిమాలతో రాబోతున్నారట. ఈ క్రమంలో రాజశేఖర్ కి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరంగా మారింది.
తారా చౌదరీతో సంబంధం లేదని రాజశేఖర్ వెల్లడి
రాజశేఖర్ వ్యక్తిగతంగా మంచి రొమాంటిక్ అని వినిపిస్తుంటుంది. హీరోయిన్ల విషయంలోనూ ఆయన రొమాంటిక్ గా ఉంటారని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అప్పట్లో ఆయనకు తారా చౌదరీతో సంబంధాలున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఆమె రాజశేఖర్తో దిగిన ఫోటోలు కూడా లీక్ అయ్యాయి. అయితే అది ఆమె తనపై అభిమానంతోనే తీసుకుందని, అంతేగానీ ఆమెతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. ఒకవేళ సంబంధం ఉందంటే డైరెక్ట్ గా చెబుతానని, ఆ విషయంలో భయపడాల్సిన అవసరం తనకు లేదని చెప్పారు. ఒక వేళ భయపడితే జీవితకే భయపడాలి అన్నారు.
నేను రాముడిని కాదు, కొన్ని తప్పులు చేశాను-రాజశేఖర్
ఈ సందర్భంగా తన గురించి ఆసక్తికర కామెంట్ చేశారు రాజశేఖర్. తాను రాముడిని మాత్రం కాదు, అలాగని తారా చౌదరీతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. ఆమె విషయంలో శ్రీరాముడినే అని వెల్లడించారు. వ్యక్తిగతంగా మాత్రం తాను రాముడిని కాదని స్పష్టం చేశారు. జీవితతో మాత్రమే కాదు, తనకు వేరే లవ్వులు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఐడ్రీమ్కిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. పక్కనే జీవిత కూడా ఉన్నా, ఆయన ఈ విషయాన్ని బోల్డ్ గా చెప్పడం చెప్పడం విశేషం.
జీవిత ముందే రాజశేఖర్ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్
తాను పెళ్లికి ముందు కొన్ని లవ్వులు ఉన్నాయని, పెళ్లి తర్వాత కూడా కొన్ని యాక్సిడెంటల్గా జరిగి ఉండొచ్చు అంటూ నవ్వుతూ చెప్పారు రాజశేఖర్. మొత్తంగా జీవిత తన లైఫ్లోకి వచ్చాక కూడా తప్పులు చేసినట్టు తెలిపారు. అయితే జీవిత ముందే ఓపెన్గా ఆయన ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం గమనార్హం. చాలా రోజుల క్రితం ఐడ్రీమ్కిచ్చిన ఈ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. ఏదేమైనా రాజశేఖర్ బోల్డ్ పర్సన్. అంతే బోల్డ్ గా తన తప్పులను కూడా ఒప్పుకోవడం విశేషం.
రాజశేఖర్ స్ట్రాంగ్ కమ్ బ్యాక్ ప్లాన్
రాజశేఖర్ చివరగా నితిన్తో `ఎక్స్ టార్డినరీ మ్యాన్` అనే చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా ఆడలేదు. దీంతో కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు శర్వానంద్ హీరోగా రూపొందుతున్న `బైకర్` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఆయనది చాలా కీలకమైన పాత్ర అని తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు `లబ్బరు పందు` అనే తమిళ చిత్ర రీమేక్లో హీరోగా నటిస్తున్నారు. అలాగే మరో సినిమా కూడా చేస్తున్నట్టు సమాచారం.