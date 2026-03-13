- Home
- Entertainment
- Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 ఫస్ట్ రివ్యూ.. చివరి 45 నిమిషాలు ఇండియన్ సినిమాలో ఎప్పుడూ చూడని యాక్షన్ విధ్వంసం
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 ఫస్ట్ రివ్యూ.. చివరి 45 నిమిషాలు ఇండియన్ సినిమాలో ఎప్పుడూ చూడని యాక్షన్ విధ్వంసం
ధురంధర్ 2 సినిమా రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ, దానిపై క్రేజ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. రిలీజ్కు ఇంకా 6 రోజులే ఉంది. మార్చి 18న పెయిడ్ ప్రివ్యూ షో జరగనుండగా, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ టైంలోనే సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ బయటకు వచ్చింది.
ధురంధర్ 2
రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' సినిమా కోసం జనం విపరీతంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ తీసిన ఈ సినిమాలో యాక్షన్, ఎమోషన్స్ పుష్కలంగా ఉన్నాయట. ఇంతలోనే సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసింది.
ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఉమైర్ సంధు
ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఉమైర్ సంధు 'ధురంధర్ 2' సినిమాకు ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు. తన ఇన్స్టా స్టోరీలో ఈ రివ్యూను పంచుకున్నారు. 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' కథ, క్లైమాక్స్ మీ మైండ్ను బ్లాక్ చేస్తాయని చెప్పారు. సినిమాలోని చివరి 45 నిమిషాలు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయని, అదే సినిమాకు ప్రాణమని అన్నారు. నటీనటులందరూ తమ నటనతో అదరగొట్టారని తెలిపారు. ఓవరాల్గా సినిమా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో నిండి ఉందని, రణ్వీర్ సింగ్ను మునుపెన్నడూ చూడని లుక్, స్టైల్, యాక్షన్లో చూస్తారని రాశారు.
కలెక్షన్లలో కొత్త రికార్డులు
ధురంధర్ 2 సినిమాకు అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని ఉమైర్ సంధు రాశారు. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదన్నారు. బిజినెస్ పరంగా చూస్తే, ఈ సినిమా కలెక్షన్లలో కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందని అంచనా వేశారు. ఇది బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.3000 కోట్లు వసూలు చేయగలదని తెలిపారు. 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ఒక బ్లాక్బస్టర్ అని, రణ్వీర్ సింగ్ను ఇలాంటి యాక్షన్ అవతార్లో ఎప్పుడూ చూడలేదని అన్నారు. బాహుబలితో పాటు ఇతర సినిమాల రికార్డులను కూడా ఈ సినిమా బ్రేక్ చేస్తుందని జోస్యం చెప్పారు.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్
'ధురంధర్ 2' పెయిడ్ ప్రివ్యూ షో మార్చి 18న జరగనుంది. ఈ షో కోసం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారీగా జరుగుతున్నాయి. సినిమా చూడాలన్న క్రేజ్ ఎంతలా ఉందంటే, జనం రూ.3100 పెట్టి కూడా టికెట్లు కొంటున్నారు.
సినిమా రిలీజ్కు ఇంకా 5 రోజులు
మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' పెయిడ్ ప్రివ్యూ అడ్వాన్స్ టికెట్ల అమ్మకాల ద్వారా ఇప్పటికే దాదాపు రూ.22.3 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ సాధించింది. సినిమా రిలీజ్కు ఇంకా 5 రోజులు మిగిలి ఉండటంతో, ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్
డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ తీసిన 'ధురంధర్ 2' సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇది 2025లో వచ్చిన 'ధురంధర్' సినిమాకు సీక్వెల్. ఆ సినిమా రూ.1349 కోట్లు వసూలు చేసి, 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది.
స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్
'ధురంధర్ 2' ఒక స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్. దీనికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ రెండు భాగాల మొత్తం బడ్జెట్ రూ.475 కోట్లు.
26/11 దాడులకు ప్రతీకారం
'ధురంధర్ 2' కథ విషయానికొస్తే, ఇందులో రణ్వీర్ సింగ్.. హమ్జా అలీ మజారీ, జస్కీరత్ సింగ్ రంగీ అనే పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. ఈ సినిమా మొదటి భాగం కథను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. పాకిస్థాన్లోని ల్యారీ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రిమినల్ పొలిటికల్ నెట్వర్క్లోకి చొరబడి, 26/11 దాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం, భారత్పై జరుగుతున్న కుట్రలను భగ్నం చేయడం వంటివి ఈ సినిమాలో చూపిస్తారు.