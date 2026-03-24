Dhurandhar 2 Collection: KGF 2 ని దాటేసిన ధురంధర్ 2.. 5వ రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్ల సునామీ!
ఫస్ట్ వీకెండ్లో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'.. సోమవారం కాస్త నెమ్మదించింది. అయినా సరే, 'KGF చాప్టర్ 2' హిందీ వెర్షన్ లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను దాటేసింది. మరి ఐదో రోజు రణవీర్ సినిమా ఎంత వసూలు చేసిందో తెలుసా?
సోమవారం టెస్ట్లో 'ధురంధర్ 2'
రణ్వీర్ సింగ్ స్పై యాక్షన్ డ్రామా 'ధురంధర్ 2' మొదటి వీకెండ్లో సుమారు రూ.454.12 కోట్లు సంపాదించింది. వీకెండ్ తర్వాత సోమవారం కలెక్షన్లలో కాస్త తగ్గుదల కనిపించినా, హాఫ్ సెంచరీ (50 కోట్లు) మార్క్ను దాటింది.
'ధురంధర్ 2' ఐదో రోజు ఎంత వసూలు చేసింది?
ట్రేడ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ sacnilk.com రిపోర్ట్ ప్రకారం, 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ఐదో రోజు (మొదటి సోమవారం) సుమారు రూ.65 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో హిందీ బెల్ట్ నుంచే దాదాపు రూ.60 కోట్లు రావడం విశేషం.
ధురంధర్ 2 మొత్తం కలెక్షన్ ఎంత?
మొత్తం 5 రోజుల్లో 'ధురంధర్ 2' దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.519.12 కోట్లు సంపాదించింది. కేవలం హిందీ వెర్షన్ కలెక్షన్లే రూ.490 కోట్లకు చేరాయి. దీంతో యశ్ నటించిన పాన్ ఇండియా సినిమా 'KGF చాప్టర్ 2' (హిందీ వెర్షన్) లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్ల (రూ.434.70 కోట్లు) రికార్డును ఈ సినిమా బద్దలు కొట్టింది.
Dhurandhar 2 రోజువారీ కలెక్షన్లు
- ప్రీమియర్: రూ.43 కోట్లు
- మొదటి రోజు: రూ.102.55 కోట్లు
- రెండో రోజు: రూ.80.72 కోట్లు
- మూడో రోజు: రూ.113 కోట్లు
- నాలుగో రోజు: రూ.114.85 కోట్లు
- ఐదో రోజు: రూ.65 కోట్లు*
మొత్తం కలెక్షన్ : రూ.519.12 కోట్లు*
'ధురంధర్ 2' బడ్జెట్ ఎంత?
రిపోర్టుల ప్రకారం, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ.225 కోట్లు. ఈ లెక్కన చూస్తే, ఈ సినిమా ఇప్పటికే రూ.294 కోట్లకు పైగా లాభం తెచ్చిపెట్టింది. ఇది పెట్టిన పెట్టుబడిపై 130 శాతానికి పైగా రిటర్న్. అంటే, కేవలం 5 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ కేటగిరీలోకి చేరిపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ.825 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
