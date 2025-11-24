- Home
నవంబర్ 24, 2025న కన్నుమూసిన ధర్మేంద్ర, ఆరు దశాబ్దాలుగా నిర్మించుకున్న రూ.450 కోట్ల వారసత్వాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఆయన ఐకానిక్ సినిమాల నుంచి 100 ఎకరాల లోనావాలా ఫామ్హౌస్, రెస్టారెంట్ల వరకు ఆయన జీవితం నిజమైన బాలీవుడ్ రాయల్టీని ప్రతిబింబిస్తుంది.
Dharmendra
89 ఏళ్ల వయసులో నవంబర్ 24, 2025న కన్నుమూసిన లెజెండరీ నటుడు ధర్మేంద్ర, మర్చిపోలేని సినీ వారసత్వంతో పాటు కష్టపడి సంపాదించిన రూ.450 కోట్ల ఆస్తి గురించి ఆసక్తికర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ధర్మేంద్ర ఆస్తి విలువ
ధర్మేంద్ర మరణించే సమయానికి, ఆయన నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.450 కోట్లు. బాలీవుడ్ "హీ-మ్యాన్"గా పేరుగాంచిన ఆయన, ఒక సాధారణ నటుడిగా ప్రవేశించి భారతీయ సినిమాలో అత్యధికంగా సంపాదించే స్టార్లలో ఒకరిగా ఎదిగారు.
100 ఎకరాల ఫామ్హౌస్
ధర్మేంద్రకు అత్యంత ఇష్టమైనది లోనావాలాలోని 100 ఎకరాల ఫామ్హౌస్. ముంబైకి దూరంగా ఉన్న ఈ ప్రదేశం ఆయనకు స్వర్గం. ఇందులో సేంద్రియ క్షేత్రాలు, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఆధునిక జిమ్ ఉన్నాయి.
రూ.51తో ధర్మేంద్ర ప్రయాణం
ధర్మేంద్ర ప్రయాణం 1960లో 'దిల్ భీ తేరా హమ్ భీ తేరే' చిత్రంతో మొదలైంది. దీనికి ఆయనకు కేవలం రూ.51 మాత్రమే అందింది. ఆ చిన్న మొత్తం నుంచి రూ.450 కోట్ల సంపద వరకు ఆయన ప్రయాణం సినిమాపై ఆయనకున్న ప్రేమకు నిదర్శనం.
ధర్మేంద్ర ఫుడ్ బిజినెస్
జీవితపు చివరి దశలో, ధర్మేంద్ర ఫుడ్ బిజినెస్లోకి ప్రవేశించారు. 'గరమ్ ధరమ్ ధాబా' తర్వాత, 2022లో కర్నాల్ హైవేపై 'హీ-మ్యాన్'ను ప్రారంభించారు. ఈ రెస్టారెంట్లు ఆయన ఆదాయాన్ని పెంచాయి.
ధర్మేంద్ర కార్ల కలెక్షన్
ధర్మేంద్రకు కార్లంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన మొదటి కారు క్లాసిక్ ఫియట్. ఆయన గ్యారేజీలో రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్ (రూ. 85.74 లక్షలు), మెర్సిడెస్-బెంజ్ SL500 (రూ. 98.11 లక్షలు) వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.